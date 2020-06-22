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22.06.2020 12:01
Рубрика: В мире

Токаев прибудет на Парад Победы в Москву

Текст: Юрий Когалов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен прибыть в Москву для участия в Параде Победы. Об этом проинформировал его пресс-секретарь Берик Уали.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Красной площади

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня 2020 года", - написал Уали на своей странице в Facebook.

В торжественном мероприятии примет участие парадный расчет военнослужащих десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана. Перед отправкой в Москву они провели несколько недель на карантине. Впрочем, на Красной площади будут представлены военнослужащие и других стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ожидается присутствие лидеров как минимум 12 стран, в основном членов СНГ.

Дата проведения торжества выбрана не случайно. В этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей и по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

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