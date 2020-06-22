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22.06.2020 06:55
Рубрика: В мире

Трамп пообещал не допустить принятия закона демократов о полиции

Фото: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Фото: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Фото: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп пообещал, что республиканцы в Палате представителей Конгресса выступят против принятия предложенного демократами законопроекта о полиции. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

Трамп подписал указ о реформе полиции

По его словам, представители Демократической партии намерены принять законопроект на этой неделе. Однако этот документ, как увтерждает Трамп, разрушит полицию. "Конгрессмены из числа республиканцев, вероятно, будут жестко этому противостоять, мы должны защищать нашу полицию, они обеспечивают нашу безопасность", - цитирует ТАСС хозяина Белого дома.

Ранее юридический комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил предложенный демократами законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы. Документ, например, запрещает применение удушающих приемов, выдачу в некоторых случаях ордера, позволяющего полицейским вламываться в дом без предупреждения. В законе также говорится о создании национальной базы данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции.

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