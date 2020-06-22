Тренер ЦСКА написал заявление об отставке

У одного из флагманов российского футбола ЦСКА, по всей видимости, будет новый главный тренер. Нынешний рулевой армейцев Виктор Гончаренко написал заявление об отставке.

Окончательное решение об уходе Гончаренко, по неофициальной информации, принял в перерыве матча с "Зенитом" в минувшую субботу. В первом тайме "красно-синие" пропустили три безответных гола, вчистую уступив гостям по всем показателям. В раздевалке специалист сказал игрокам, что между ними нет понимания.

А по окончании встречи, завершившейся разгромом ЦСКА (0:4), Гончаренко не явился на пресс-конференцию, уехав домой сразу после финального свистка. Проскочила даже информация, что Виктору Михайловичу стало плохо, поднялось давление. Вместо него на вопросы журналистов ответил один из помощников белорусского тренера, известный в прошлом вратарь Сергей Овчинников. К слову, именно Овчинников является основным кандидатом на смену Гончаренко.

Ничего откровенного Сергей Иванович в общении с прессой не рассказал, но несколько моментов обратили на себя внимание. В частности, говоря о действиях в обороне, Овчинников отметил, что, на его взгляд, "нужно было иначе выстроить игру в защите". Редко кто из помощников публично подвергает сомнению решения главного тренера. Но Овчинников это сделал. И с ним, надо отметить, трудно не согласиться.

Вчера утром на базе ЦСКА в Ватутинках состоялось командное собрание, на котором Гончаренко не присутствовал. Сообщалось, что он улетел к себе на родину в Беларусь и что руководство московского клуба все еще пытается убедить специалиста доработать оставшиеся до конца нынешнего сезона семь туров. Впрочем, переговоры идут тяжело и, скорее всего, Гончаренко откажется от этого предложения.

Глупо отрицать, что ЦСКА находится в затяжном кризисе. Шутка ли: в последний раз армейцы побеждали в матче чемпионата России аж в ноябре прошлого года, когда "красно-синие" благодаря голу Николы Влашича одолели на своем поле самарские "Крылья Советов". После этого последовала безвыигрышная серия из шести матчей. В результате армейцы, еще осенью в какой-то момент возглавлявшие таблицу, опустились на пятое место и рискуют остаться без еврокубков. О попадании в зону Лиги чемпионов (тройка призеров) могут говорить только самые оптимистично настроенные болельщики ЦСКА, поскольку их команда отстает от "Локомотива" на восемь очков, а от "Краснодара" - на пять. При этом у южан есть поединок в запасе.

Как видно, в Премьер-лиге у "красно-синих" не все гладко. А что в других турнирах? Из Кубка футболисты Гончаренко вылетели в четвертьфинале, уступив в принципиальном противостоянии "Спартаку". Но настоящий провал был в Лиге Европы: в группе, в которой помимо ЦСКА были также не самые выдающиеся соперники ("Эспаньол", венгерский "Ференцварош" и болгарский "Лудогорец"), москвичи заняли последнее место.

Так что уход Гончаренко сюрпризом стать не должен. А вот будет ли Овчинников тренировать команду по окончании сезона, узнаем совсем скоро. Если точнее, после 22 июля, когда завершится чемпионат.