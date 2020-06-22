Треть покупателей домов готова навсегда расстаться с городом

Если раньше о переезде за город на постоянное место жительства говорили 55-60% покупателей домов, то сейчас такие намерения высказывают 80%, и около трети ради дома готовы расстаться со своей городской квартирой, говорит руководитель аналитического центра компании "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов. "Спрос на покупку домов вырос на треть по сравнению с прошлым годом", - отмечает руководитель отдела МИЭЛЬ "Сущёвский" Татьяна Ананьева.
Клиенты теперь совершают выбор не между столичными объектами, а между городом и загородом, говорит директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. Были случаи, когда покупатели отказывались от готовых сделок с квартирами в пользу подмосковной недвижимости, указывает она. Во-первых, люди привыкли к жизни за городом, переехав в арендованные дома в начале пандемии, во-вторых, удаленная работа снижает важность транспортной доступности.
Теперь покупатели будут уделять повышенное внимание двум опциям, которые раньше не выходили на первый план, считает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Во-первых, в доме должен быть бесперебойный интернет. Во-вторых, должно существовать место для спокойной работы, позволяющее не только сидеть за компьютером, но и вести онлайн-конференции, переговоры, уроки, вебинары, читать лекции, давать мастер-классы.
Из-за увеличения спроса сокращается качественное предложение. "Но покупатели не готовы снижать планку, неликвид как был, так и остается", - говорит Таганов. Это могут быть дома с неудачным расположением, отсутствием инфраструктуры или коммуникаций, слишком большой площадью и непродуманной планировкой. "Рынок затоварен, рост спроса на 30% не способен поглотить все лоты", - отмечает Ананьева. Спросом пользуются дома в 150-200 квадратных метров на участке 10-12 соток, с хорошей транспортной доступностью, интересной природой.
А вот на рынке элитной недвижимости дефицит качественных объектов был и до пандемии, отмечает Раджабова. Примерно 80% предложения приходится на морально устаревшие дома. "Более востребованными становятся земельные участки", - говорит Раджабова. Покупателям проще строить самостоятельно.
На первичном загородном рынке цены за последнее время не растут, поскольку это грозит девелоперу падением продаж, говорит Таганов. На вторичном рынке был заметен подъем цен на 20%. Однако подавляющее число лотов и так переоценены в диапазоне от 30% до нескольких раз, подчеркивает эксперт. Переоцененные объекты обречены на долгую экспозицию, объясняет Ананьева: сделки проходят в основном с объектами, цена на которые держится на уровне ноября-декабря прошлого года. При этом клиенты обязательно торгуются, опуская цену часто на 300-500 тысяч рублей.
Цены на элитные подмосковные коттеджи и таунхаусы выросли с начала года более чем на 10%, говорит Раджабова, но в годовом выражении средняя стоимость изменилась лишь на 1%.