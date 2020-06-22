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22.06.2020 00:34
Рубрика: Экономика

Горожане тянутся к земле

Треть покупателей домов готова навсегда расстаться с городом
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 134(8188)
Интерес к приобретению загородных домов сохраняется даже после окончания самоизоляции. Причем большинство покупателей собирается насовсем переехать за город.

Если раньше о переезде за город на постоянное место жительства говорили 55-60% покупателей домов, то сейчас такие намерения высказывают 80%, и около трети ради дома готовы расстаться со своей городской квартирой, говорит руководитель аналитического центра компании "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов. "Спрос на покупку домов вырос на треть по сравнению с прошлым годом", - отмечает руководитель отдела МИЭЛЬ "Сущёвский" Татьяна Ананьева.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Клиенты теперь совершают выбор не между столичными объектами, а между городом и загородом, говорит директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. Были случаи, когда покупатели отказывались от готовых сделок с квартирами в пользу подмосковной недвижимости, указывает она. Во-первых, люди привыкли к жизни за городом, переехав в арендованные дома в начале пандемии, во-вторых, удаленная работа снижает важность транспортной доступности.

Теперь покупатели будут уделять повышенное внимание двум опциям, которые раньше не выходили на первый план, считает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Во-первых, в доме должен быть бесперебойный интернет. Во-вторых, должно существовать место для спокойной работы, позволяющее не только сидеть за компьютером, но и вести онлайн-конференции, переговоры, уроки, вебинары, читать лекции, давать мастер-классы.

Из-за увеличения спроса сокращается качественное предложение. "Но покупатели не готовы снижать планку, неликвид как был, так и остается", - говорит Таганов. Это могут быть дома с неудачным расположением, отсутствием инфраструктуры или коммуникаций, слишком большой площадью и непродуманной планировкой. "Рынок затоварен, рост спроса на 30% не способен поглотить все лоты", - отмечает Ананьева. Спросом пользуются дома в 150-200 квадратных метров на участке 10-12 соток, с хорошей транспортной доступностью, интересной природой.

А вот на рынке элитной недвижимости дефицит качественных объектов был и до пандемии, отмечает Раджабова. Примерно 80% предложения приходится на морально устаревшие дома. "Более востребованными становятся земельные участки", - говорит Раджабова. Покупателям проще строить самостоятельно.

Спросом пользуются загородные дома в 150-200 квадратных метров на участке 10-12 соток 

На первичном загородном рынке цены за последнее время не растут, поскольку это грозит девелоперу падением продаж, говорит Таганов. На вторичном рынке был заметен подъем цен на 20%. Однако подавляющее число лотов и так переоценены в диапазоне от 30% до нескольких раз, подчеркивает эксперт. Переоцененные объекты обречены на долгую экспозицию, объясняет Ананьева: сделки проходят в основном с объектами, цена на которые держится на уровне ноября-декабря прошлого года. При этом клиенты обязательно торгуются, опуская цену часто на 300-500 тысяч рублей.

Цены на элитные подмосковные коттеджи и таунхаусы выросли с начала года более чем на 10%, говорит Раджабова, но в годовом выражении средняя стоимость изменилась лишь на 1%.

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