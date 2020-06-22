У музея Победы 10 тысяч свечей памяти составили "огненную картину войны"

Около 10 тысяч свечей памяти было зажжено у стен Музея Победы в ночь с 21 на 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

Как рассказали в музее, первой памятную свечу от Вечного огня зажгла министр культуры России Ольга Любимова, дав старт акции "Огненная картина войны".

Зажженную свечу Ольга Любимова установила в Зале Памяти и Скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

В ходе церемонии на двух больших экранах в Зале Памяти и Скорби транслировались видео и фотоизображения горящих свечей, присланные в музей со всей страны.

"Прекрасно, что так много людей решили принять участие в новом для нас формате", - подчеркнула Ольга Любимова. С помощью свечей участники движения "Волонтеры Победы" воссоздали изображение советского солдата с плаката 1941 года "Отстоим Москву!".

Как рассказала руководитель общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, 22 июня вспоминаем поистине страшное событие, которое унесло миллионы жизней. Символом этого Дня памяти и скорби стала "Свеча памяти".

Кстати, в этом году картины из свечей сделали не только в столице, но и в других городах волонтеры создали образы с легендарных военных плакатов или фотографий.