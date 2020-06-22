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22.06.2020 12:31
Рубрика: Общество

Ученые приступили к разработке сверхзвукового гражданского самолета

Текст: Наталия Ячменникова

Национальный исследовательский центр "Институт им. Н.Е. Жуковского" приступил к разработке концепции и комплексной целевой программы создания в России сверхзвукового гражданского самолета. Работы начаты в рамках заключенного с Минпромторгом России госконтракта, который рассчитан до конца 2021 года.

Фото: iStock
Программу создания сверхзвукового гражданского самолета разработают до конца 2021 года

Как ранее рассказал в интервью "РГ" генеральный директор НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов, Минпромторг объявил тендер на разработку концепции СГС почти за 718 млн рублей. Предварительные исследования показали: для эксплуатации на нашем внутреннем рынке нужны самолеты с дальностью не менее 6500 км.

"Создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолета - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации", - подчеркнул Андрей Дутов.

Там достаточно много проблем с точки зрения экологии. Скажем, стоит задача снизить шум до 68-62 децибел и самое главное - уменьшить полосу, в которой звуковой удар ощущается. Специалисты ждут более-менее понятных международных нормативов. Но их пока нет. Как говорят эксперты, они будут определены не раньше 2022 года.

Целесообразность создания нового поколения сверхзвукового гражданского самолета обусловлена не только возможностью освоения новой рыночной ниши, например, для деловой версии СГС с небольшим количеством пассажиров, но также созданием прорывных технологий, связанных с разработкой фактически нового вида авиационной техники.

Как отмечает Андрей Дутов, новый лайнер должен иметь крейсерскую скорость около двух тысяч километров в час. Иначе преимущества по сравнению с дозвуковыми самолетами будут небольшими, что противоречит изначальной цели проекта - сделать конкурентоспособный продукт для продажи на мировом рынке.

Фото: iStock
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"Необходимо найти эффективные решения проблем высокого уровня шума и звукового удара, повышения топливной эффективности силовой установки и снижения вредных выбросов, обеспечения заданных значений надежности систем и элементов и многое другое. Сейчас о стоимости нового самолета говорить пока преждевременно, но, конечно, он будет дороже своих дозвуковых аналогов. Результаты работы НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского", в виде концепции и комплексной целевой программы создания СГС, позволят уже начиная с 2022 года авиастроителям приступить к эскизно-техническому проектированию нового самолета, который, безусловно, станет новой вехой в мировой гражданской авиации", - подчеркнул генеральный директор НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов.

Общество Наука Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг

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