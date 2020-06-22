Угрожал ли Трамп вывести военные объекты США из Японии

Президент США Дональд Трамп в июле прошлого года дал указание пригрозить Японии выводом всех американских баз с территории островного государства, если Токио не станет ежегодно выделять по восемь миллиардов долларов на содержание военных объектов. Соответствующие инструкции перед поездкой в Страну восходящего солнца получил на тот момент помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Хозяин Белого дома напутствовал представителя своей администрации придерживаться такой позиции на переговорах с японской стороной. Об этом говорится в книге Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". По мнению президента США, траты Токио на американские базы меньше реальных расходов на их содержание в четыре раза. Известно, что в 2019 финансовом году Токио выделил на эти цели около 1,8 миллиарда долларов.

В Японии оперативно прокомментировали появившуюся в СМИ информацию. Правительство страны исходит из того, что расходы на содержание дислоцированных на японской территории американских баз распределены между Токио и Вашингтоном справедливым образом и не требуют внесения корректив. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его словам, договор на этот счет действует до марта 2021 года. Переговоры о заключении нового соглашения пока не начинались. В Токио на официальном уровне не признавали существование требований со стороны американцев об увеличении японских ассигнований на содержание военных баз США. Вместе с тем Трамп неоднократно высказывал неудовлетворение существующими пропорциями финансирования американских объектов и не стеснялся открыто говорить об этом журналистам.

Так, накануне проведения саммита "двадцатки" в Осаке в июле прошлого года американский президент в очередной раз напомнил о несправедливости отношений в оборонной сфере между Токио и Вашингтоном. По его словам, США в случае нападения третьей стороны на Японию обязаны будут прийти на помощь своему союзнику. При этом Токио, уточнил американский лидер, аналогичных обязательств в отношении США не несет. Хозяин Белого дома отметил, что в случае атаки на Соединенные Штаты японцы будут сидеть и наблюдать за военными действиями "по своим телевизорам Sony".

В Токио предпочли не втягиваться в словесную перепалку с США. Премьер Синдзо Абэ настойчиво напоминал Трампу о незыблемости американо-японского альянса и его важности для стабильности в регионе. Кроме того, в Японии подчеркивали, что несут на своих плечах наибольшее бремя из всех стран-союзниц Вашингтона и предлагали компенсировать имеющиеся "шероховатости" заключением выгодных для американцев оборонных контрактов. В Японии слова Дональда Трампа о выводе военных объектов из страны воспринимали в большей степени как прием давления в переговорах. Вместе с тем японцы, давая характеристику американскому лидеру, всегда опасливо говорили о его непредсказуемости. Методы дипломатии президента США и уровень его жесткости приводили Токио в шок и замешательство.

Комментарий

Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН

Вывод американских военных баз из Японии - это из области фантастики. Преимущества нахождения там этих баз перевесят остальные соображения, кто бы ни был президентом США. Япония - краеугольный камень для США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а теперь и в "свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе", который включает в себя пространство от Токио до восточного побережья Африки, и эту концепцию активнее других продвигают именно Токио и Вашингтон.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, подписанный в 1960 году, останется действующим на обозримую перспективу как инструмент сдерживания Китая и КНДР, особенно с учетом развивающейся холодной войны между Вашингтоном и Пекином. Этот договор нужен обеим сторонам. Америке он дает плацдарм в Северо-Восточной Азии, для Японии большое значение имеет статья 5 Договора о безопасности, в которой сказано, что США должны прийти на помощь Японии в случае внешней агрессии. А вывод американских военных баз из Японии будет означать, что США не смогут быстро помочь. Кроме того, вывод баз будет означать, что Япония остается беззащитной перед внешней угрозой, а значит, ей придется развивать собственную оборону, вплоть до ядерного оружия. Такой сценарий не нужен никому, ни Японии, ни США, которые хотят сохранить свое влияние на эту страну, в том числе и в виде "ядерного зонтика".

Что же касается требований Вашингтона к японской стороне увеличить расходы на содержание американских военных, то это типичный для президента Трампа бизнес-подход. Речь идет о торге. Раньше Трамп требовал того же от Южной Кореи, однако потом договорился с Сеулом. То же самое будет и здесь. Тем более что с учетом предстоящих в ноябре президентских выборов в Соединенных Штатах ситуация может сильно измениться.

Подготовил Константин Волков