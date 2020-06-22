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22.06.2020 10:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области выявлен новый массовый очаг COVID-19

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинской области выявлен новый массовый очаг распространения коронавируса в медицинском учреждении. COVID-19 подтвержден у 83 пациентов и медперсонала областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, сообщили в понедельник в минздраве региона.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах

- Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение, - сообщили в минздраве. - Пациенты выписаны, но остаются под ежедневным наблюдением врачей. Медицинский персонал отстранен от работы.

Анализы на коронавирус были взяты у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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