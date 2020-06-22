В Челябинской области выявлен новый массовый очаг COVID-19

В Челябинской области выявлен новый массовый очаг распространения коронавируса в медицинском учреждении. COVID-19 подтвержден у 83 пациентов и медперсонала областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, сообщили в понедельник в минздраве региона.

- Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение, - сообщили в минздраве. - Пациенты выписаны, но остаются под ежедневным наблюдением врачей. Медицинский персонал отстранен от работы.

Анализы на коронавирус были взяты у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных.