В Чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Ильинцы снова вспыхнул пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

В настоящий момент, по информации службы, возгорание локализовано. На площади в три гектара тлеют травяной настил, пни и ветки.

На месте работают 11 пожарных и три единицы техники.

Ранее пожар вокруг законсервированной Чернобыльской АЭС был с начала апреля и до середины мая этого года. Огонь подобрался к территории атомной станции, сгорели часть лесов в зоне отчуждения, заброшенные деревни, кладбище, пострадал город Чернобыль. Площадь весеннего пожара составила 20 тысяч гектаров.