В Дижоне в рамках спецоперации задержано 10 человек

Как минимум 10 человек были задержаны во французском Дижоне в рамках спецоперации, которую проводили полиция и жандармерия. Как отмечают местные СМИ, в ходе рейда стражи порядка также изъяли оружие, наркотики и деньги.

По словам представителей властей города, проводимые обыски являются частью плана по борьбе с распространением оружия, который был усилен после беспорядков, устроенных ранее представителями североафриканской общины и чеченской диаспоры.

C 12 по 15 июня в Дижоне произошли столкновения между двумя группировками местных жителей. Поводом для этого стало избиение наркоторговцами молодого чеченца, в ответ диаспора разгромила кальянную. Спустя сутки по району Гресиль ходили уже вооруженные группы, объединенные по национальности. В столкновениях между ними пострадали около 20 человек.

19 июня в районе, ставшим театром боевых действий, уже проходили обыски. Тогда было изъято 80 кг гашиша, 25 бутылок с зажигательной смесью, балаклавы.