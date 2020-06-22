В ЕЭК утверждена дорожная карта электроэнергетического рынка ЕАЭС

Важнейшие этапы формирования единого энергетического рынка Евразийского экономического союза сформулированы в "дорожной карте", которая утверждена 22 июня на заседании консультативного комитета по электроэнергетике Евразийской экономической комиссии, проинформировал источник в ЕЭК.

Как уже сообщалось, общий электроэнергетический рынок ЕАЭС должен стартовать не позднее 1 января 2025 года. А для его формирования еще в самом конце истекшего года главами государств ЕАЭС был утвержден план мероприятий и установлены сроки принятия актов, регулирующих функционирование новой энергетической структуры.

В утвержденной консультативным комитетом "дорожной карте", уточняют в ЕЭК, детализируются и промежуточные этапы формирования общего рынка. Для того, чтобы максимально оптимизировать последовательность процессов по его созданию, эксперты сочли необходимым определить еще и промежуточные этапы разработки и согласования проектов документов.

Кроме того, стало известно, что в ходе заседания комитета сблизились позиции сторон и в подходах к определению и распределению пропускной способности межгосударственных линий электропередачи. "Наметился прогресс, который позволит на экспертном уровне продвинуться в разработке проекта правил определения и распределения пропускной способности", - констатировали в ЕЭК.