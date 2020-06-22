"Развитие цифровой экономики нацелено на интересы и граждан, и бизнеса, и государства. Работа минкомсвязи направлена на то, чтобы при выработке и реализации государственной политики в области цифровой экономики учитывать эти интересы, исходить из них", - прокомментировал замглавы минкомсвязи Евгений Кисляков.
При этом бизнес полагает, что нацпроект слишком часто переписывают. "Если постоянно менять приоритеты, цели, задачи, вехи и мероприятия, то вряд ли удастся чего-то достичь", - считает Наталья Касперская, руководитель рабочей группы "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". По ее словам, проект был бы эффективнее, если бы финансировался в полном объеме.
Пока все предложенные изменения бизнес прорабатывает с правительством на площадке АНО "Цифровая экономика". Скорректированные в результате паспорта федпроектов будут утверждены в ближайшее время, сказали в пресс-службе организации. Там обратили внимание, что многие мероприятия, нацеленные на обеспечение деятельности в условиях социального дистанцирования - организация удаленной учебы и работы - вошли в состав общенационального плана восстановления экономики, что подтверждает их востребованность.