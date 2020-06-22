К 2024 году в электронный вид перейдет весь документооборот бизнеса, государства и граждан, предполагает нацпроект "Цифровая экономика". Его бюджет на 2020 год равен 498,2 млн рублей. Основная часть средств выделена на подключение к интернету социально значимых объектов. В 2019 году подключено 17,8 тысячи - 26% от заключенных госконтрактов. До конца этого года планируется подключить еще 32%, а в 2021-м - оставшиеся.

"Развитие цифровой экономики нацелено на интересы и граждан, и бизнеса, и государства. Работа минкомсвязи направлена на то, чтобы при выработке и реализации государственной политики в области цифровой экономики учитывать эти интересы, исходить из них", - прокомментировал замглавы минкомсвязи Евгений Кисляков.

При этом бизнес полагает, что нацпроект слишком часто переписывают. "Если постоянно менять приоритеты, цели, задачи, вехи и мероприятия, то вряд ли удастся чего-то достичь", - считает Наталья Касперская, руководитель рабочей группы "Информационная безопасность" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". По ее словам, проект был бы эффективнее, если бы финансировался в полном объеме.

Пока все предложенные изменения бизнес прорабатывает с правительством на площадке АНО "Цифровая экономика". Скорректированные в результате паспорта федпроектов будут утверждены в ближайшее время, сказали в пресс-службе организации. Там обратили внимание, что многие мероприятия, нацеленные на обеспечение деятельности в условиях социального дистанцирования - организация удаленной учебы и работы - вошли в состав общенационального плана восстановления экономики, что подтверждает их востребованность.