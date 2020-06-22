В Госдуме открыли выставку, посвященную писателям-фронтовикам

В День памяти и скорби в Госдуме открылась выставка, посвященная писателям-фронтовикам. Произведения тех, кто увековечил подвиг народа-победителя, помогают бороться с попытками исказить историю, заявили депутаты.

С инициативой проведения выставки выступила фракция "Справедливая Россия". В открытии экспозиции приняли участие представители думских фракций, ветераны Великой Отечественной войны, потомки писателей и поэтов.

В экспозиции представлены фотографии, рукописи из личных архивов семей Василия Лебедева-Кумача, Константина Симонова, Юрия Бондарева и других, а также уникальные материалы из госархивов.

Лидер "справороссов" Сергей Миронов напомнил, что на фронт в годы ВОВ ушли более 1200 писателей и поэтов, более 400 из них не вернулись обратно.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев подчеркнул, что произведения писателей-фронтовиков позволяют "противостоять тем поползновениям, которые направлены на искажение истории, Победы".

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал всем прочитать статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Без профессиональной работы нельзя строить диалог "с нашими оппонентами, которые сегодня все свои лживые перья обратили против Великой Победы", считает он.

"Мне думается, что сегодняшняя выставка внесет свой вклад в сопротивление той своре, которая набросилась на нашу державу", - заявил политик.

По его мнению, культура, история, язык и Победа в Великой Отечественной войне являются основой для российского общества. "В сердце каждого нашего человека живет великая Победа и подвиг великой советской эпохи", - уверен Зюганов.

"Пока помним мы - ничто не будет забыто, ничто не будет переписано", - заявил, в свою очередь, первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин.

Также в этот день в Госдуме состоялась премьера историко-документального фильма "Победа одна на всех", основанного на письмах фронтовиков, сохранившихся в архивах семей. Участие в создании картины принимал благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза".