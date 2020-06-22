В Испании осталась одна действующая подлодка

Испанский подводный флот в настоящее время состоит лишь из одной субмарины. Как пишет El Pais, к такой ситуации привела задержка в реализации программы подлодок S-80.

Проблемы с этим проектом возникли несколько лет назад. При проектировании субмарины была допущена ошибка в расчетах, и она оказалась гораздо тяжелее, чем предполагалось. Из-за этого подлодка могла вообще не всплыть после погружения. Выход нашли в увеличении водоизмещения. Приглашенные из США специалисты за 14 миллионов евро врезали в корпус три дополнительных отсека. В результате длина субмарины увеличилась с 71 до 80 метров. Но тут возникла новая проблема, усовершенствованная версия оказалась длиннее доков, в которых ее предстояло обслуживать. И минобороны пришлось искать средства для их расширения. И это при том, что все еще решается вопрос с двигателями. Пандемия коронавируса привела к еще большим задержкам.

Подлодки S-80 должны были заменить в строю устаревшие субмарины S-70, спущенные на воду в 1980-х годах. Испанский флот располагал четырьмя такими аппаратами, но два из них были выведены из эксплуатации, еще один ремонтируется (работы завершатся к концу 2021 года, это, кстати, будет уже пятый ремонт при том, что при проектировании было заложено только четыре). В итоге в строю осталась только одна подлодка - Tramontana. С учетом того, что и ей требуется техническое обслуживание, а экипажу - отдых, в определенные периоды времени Испания будет оставаться вообще без подводных сил.

Это вызывает беспокойство Мадрида, ведь у соседей Франции в наличии 10 субмарин, у Великобритании - 7, у Алжира - 6, у Португалии - 2. И даже Марокко ведет переговоры о приобретении подлодки.