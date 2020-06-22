В Южной Корее сообщили о заражении COVID-19 на судне с российским экипажем

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на заявление мэрии Сеула, на зашедшем в пусанский порт Камчхон (причал № 3) грузовом судне зафиксирована массовая вспышка COVID-19. Из 21 члена экипажа коронавирус подтверждён у 16 человек, у остальных пяти - отрицательные результаты тестов. В общей сложности с россиянами могли контактировать около 160 корейцев, которые в разной степени принимали участие в приеме и разгрузке судна.

Все это спровоцировало большой переполох среди соответствующих служб города. В последние дни в Корее выявляют обычно лишь 30-50 новых больных COVID-19 по всей стране. На полночь 22 июня было зафиксировано вообще только 17 новых зараженных. При этом подавляющее большинство обычно выявляются в столичном регионе, а тут сразу 16 в одном городе, где уже давно не было подобных вспышек.

Власти Пусана предприняли экстренные меры, изолировав в общей сложности 160 корейцев, которые так или иначе контактировали с моряками. Из этих 160 человек 34 тесно общались с россиянами, занимаясь разгрузкой, а потому нельзя исключать случаи инфицирования среди корейцев.

Как выяснили власти Пусана, за неделю до прибытия судна у предыдущего капитана были признаки недомогания - жар, кашель. Он не пошел в рейс и сдал тесты на коронавирус, которые затем, уже после выхода экипажа в рейс, дали положительный результат. Согласно данным корейских СМИ, судно прибыло в порт Камчхон (причал № 3) Пусана в субботу 20 июня, водоизмещение - 3401 тонн, тип - грузовое, рефрижератор. Власти и СМИ в своих заявления и публикациях не называют имя судна, но из показанных видео и фотоматериалов можно сделать вывод, что оно называется Ice Stream. Согласно данным интернет-порталов, которые позволяют получать информацию о положении судна, рефрижератор действительно 20 июня прибыл в порт Пусан из Владивостока, и продолжает находиться у причала в южнокорейском порту.