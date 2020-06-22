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Рубрика: Власть

В МИД России назвали первопричину сбоев в реализации СВПД

Текст: Юрий Когалов

Власти Великобритании, Германии и Франции осознают, что проблемы в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе возникли из-за того, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения.

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Однако при этом Лондон, Берлин и Париж продолжают нагнетать обстановку в МАГАТЭ. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оценку министров иностранных дел этих трех стран состояния дел и перспектив реализации СВПД.

"Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления "ядерной сделки" с Ираном были и остаются подрывные действия США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231. Видимо, это понимают и в европейских столицах, поскольку сочли необходимым напомнить о своих сожалениях и озабоченностях на этот счет", - отмечается в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Однако Захарова обратила внимание на то, что уверения британских, германских и французских коллег в приверженности СВПД не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряженности вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ.

По ее словам, это не может не вызывать вопросы в отношении их дальнейших намерений. "Понимаем, что в Берлине, Лондоне и Париже разочарованы отсутствием консенсуса по предложенной ими антииранской резолюции Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ. Мы вместе с китайскими партнерами заранее предупреждали авторов о контрпродуктивности этой затеи", - отметила Захарова, добавив, что это открыло бы дорогу к перезапуску "иранского досье" в Агентстве с последующей эскалацией в СБ ООН. Таким образом, все усилия по продвижению СВПД, на что ушло несколько лет, были бы разрушены. Как отметила Захарова, все возникающие вопросы могут быть решены в рамках существующих процедур.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Дипломат выразила надежду, что "во главе линии Берлина, Лондона и Парижа будут актуальные задачи сохранения СВПД и возвращения процесса его реализации в изначально согласованные рамки". Это вполне реально, поскольку и Великобритания, и Германия, и Франция подтвердили свою приверженность поставленным в СВПД целям. По словам Захаровой, приближающееся пятилетие с момента заключения СВПД дает хороший повод "вернуться к объединительной повестке дня и продолжить борьбу за общее дело".

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