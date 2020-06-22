В Москве мужчина "подарил" бездомному 300 тысяч

Странный инцидент произошел в московском районе Кузьминки. Подробности приводит KP.Ru.

Бухгалтер одного из столичных медучреждений возвращался домой после празднования своего юбилея. К нему обратился с настойчивой просьбой незнакомец, который рассказал имениннику жалобную историю о том, что оказался в беде, без жилья, без помощи и без возможности уехать домой. Бухгалтер оказался отзывчивым и вместе с бездомным дошел до банкомата, снял 300 тысяч рублей и отдал их неизвестному. Внезапно разбогатевший бомж поспешил в новую жизнь, а юбиляр осознал суть произошедшего только спустя какое-то время.

Мужчина написал заявление в полицию, в котором утверждает, что стал жертвой обмана. Проводится проверка.