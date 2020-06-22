В посольстве России в США зажгли "Свечи памяти"

В российском посольстве в Вашингтоне состоялась церемония, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. В ее рамках "Свечи памяти" были зажжены ровно в 21.00 воскресенья (04:00 мск 22 июня).

Глава диппредставительства Анатолий Антонов вместе с сотрудниками и учениками школы при миссии почтили минутой молчания память погибших в годы войны, пишет ТАСС. Школьники зачитали найденные в Национальном архиве США выдержки из воспоминаний советских военнопленных.

Посол напомнил, что потери в войне были огромными, на фронтах и в тылу погибли 27 миллионов граждан. "Досадно, что есть страны, ставящие под сомнение тот факт, что СССР нанес сокрушительный удар фашистским полчищам, и победа принадлежит Красной армии", - заявил Антонов. Он призвал молодое поколение продолжать бороться за правду, чтобы никто не мог ее исказить.

Мемориальная акция "Свеча памяти" проводилась в Вашингтоне в четвертый раз.