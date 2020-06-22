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22.06.2020 00:10
Рубрика: Экономика

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Текст: Игорь Зубков
Частные состояния в России в последние 20 лет увеличивались в среднем на 13,5% в год - более чем в 2,5 раза быстрее среднемировых темпов. За этот период объем личных состояний вырос в России в 16 раз, достигнув 1,6 трлн долларов, говорится в новом отчете Boston Consulting Group "Мировая отрасль частных состояний в 2020 году".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Под частными состояниями BCG понимает финансовые состояния в собственности взрослых людей (для России это в основном - на 59% - валюта и вклады).

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Столь высокие темпы во многом объясняются низкой базой - в 1999 году состояния россиян составляли лишь 100 млрд долларов. После 2014 года темпы их роста приблизились к среднемировым и в 2018-2019 годах уже составляли 10,4%.

Под влиянием COVID-19 BCG ожидает падение темпов роста частных состояний в России до 4-6% в ближайшие четыре года. В зависимости от того, ждет ли экономику быстрый отскок после кризиса, медленное восстановление или же новый значительный ущерб, общий объем состояний к 2024 году может достигнуть 2-2,2 трлн, а в худшем случае - 1,9 трлн долларов.

Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%. Но рост их состояний будет самым медленным в период 2019-2024 годов, ожидает BCG.

Если учитывать всех долларовых миллионеров, то им принадлежит 55,8% совокупных объемов частных состояний, говорится в отчете.

Люди самых скромных состояний (до 250 тыс. долларов) в России обладают 39% средств - это больше, чем в среднем по миру (34%).

BCG прогнозирует, что быстрее всего - более чем на 5% в год - в России будут расти состояния в объеме от 250 тыс. до 1 млн долларов.

Экономика Финансы

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