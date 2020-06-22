В РФ почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне

Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания в рамках общероссийской акции, которая прошла во всех регионах страны.

В этот день, 22 июня 1941 года, фашистская Германия без предупреждения вторглась на территорию СССР со стороны западных границ страны. Так началась Великая Отечественная война, которая продлилась почти четыре года и завершилась безоговорочной победой Красной армии. Согласно ориентировочным подсчетам, в годы войны погибло порядка 27 миллионов граждан Советского Союза, включая военное и гражданское население.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этом году кабмин установил единое время проведения общероссийской минуты молчания на всей территории страны - 12:15 мск.