В "РГ" представили книгу о полководцах Великой Отечественной войны

В "Российской газете" прошла презентация новой книги обозревателя Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы".

Книга состоит из серии интервью, которые можно назвать бесценными. Это записи бесед правнучки маршала Рокоссовского с родственниками прославленных полководцев. Родные рассказывают о великих то, чего больше не узнаешь нигде, мелкие детали, из которых и складывается живой человек, а не профиль на памятнике. Плюс к этому, со многими из родственников уже и не поговоришь, они ушли, и хорошо, что Ариадна успела встретиться с ними.

Так, только из рассказов близких можно узнать, что, например, к маршалу Ивану Коневу только после Победы вернулась способность чувствовать природу, он снова услышал пение птиц. "Во время войны птицы тоже пели, конечно, но военачальнику было не до того", - подчеркнула Ариадна в ходе онлайн-презентации. Или о том, как маршал Родион Малиновский отпраздновал Победу, - они вместе с любимой женщиной, встреченной на фронте, отправились в Венский зоопарк. А маршал Иван Баграмян даже после того, как война закончилась, все никак не мог привыкнуть к мирной жизни и каждый день вставал до рассвета и вызывал ординарца, чтобы тот доложил обстановку.

По словам Ариадны Рокоссовской, идея сделать интервью с родными полководцев возникла случайно. "У нас был прекрасный шеф-редактор выпуска выходного дня "Российской газеты" Виктор Шуткевич. И он, зная о моей родословной, перед 60-летием Победы в 2005 году спросил, что я могу сделать для "РГ" в этой связи" , - говорит Рокоссовская. - Потомки полководцев Великой Отечественной, разумеется, общаются между собой. Многие из нас выросли в знаменитом доме на улице Грановского, 3. Я застала вдов маршалов Еременко, Малиновского, Казакова. И первое, что мне пришло в голову: интервью с детьми полководцев. Сначала я думала, что мы остановимся на пяти военачальниках. Но неожиданно наши семейные истории оказались интересны очень широкому кругу людей. Каким отцом был Жуков, почему Малиновский не любил охоту, как Рокоссовскому удалось устроить себе дачу в здании штаба фронта - все это интересовало читателей. Каждую неделю мне приносили письма от читателей, их воспоминания. Дети ветеранов и сами ветераны присылали какие-то истории". Тогда же правнучка Рокоссовского написала и статью "Грановского, 3". В ней рассказано, как жили во время войны родственники военачальников, где брали продукты, как им удавалось общаться с мужьями и отцами, находившимися на фронте.

Прошло пять лет, говорит Рокоссовская, "и к 65-летию Победы уже главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин спросил: "Ну, что ты предложишь?" "Так вроде тема-то исчерпана, Владислав Александрович..." "Ничего подобного, пиши дальше", - сказал Фронин." Я опять связалась с потомками полководцев, и они рассказали мне уже другие истории. Оказалось, что во всех семьях бесконечное количество воспоминаний, которых хватило бы на десять книг", - вспоминает обозреватель "РГ".

Для книги "Утро после Победы" встал вопрос иллюстраций. Автору пришлось снова обратиться к родственникам военачальников, и они передали, в том числе, неизвестные ранее снимки, показывающие прославленных людей в мирной жизни. Например, маршала Жукова в домашней обстановке с аккордеоном.

По словам Рокоссовской, отрадно, что за последние десятилетия изменилось восприятие Великой Отечественной войны в обществе. "До 2000-х годов, хотя тогда живых ветеранов было гораздо больше, они мало кого интересовали", - говорит Рокоссовская. "Например, дочь маршала Жукова не пригласили на открытие памятника ее отцу в Москве рядом с Историческим музеем. Она попыталась прийти сама, с внуком, но ее не пустили. Когда люди слышали мою фамилию, то вспоминали, "а, Рокоссовский, это певец такой был, да?"... За последние годы, мне кажется, удалось вернуть уважение к участникам войны. Появляются сайты, такие как "Подвиг народа", и низкий поклон тем, кто его сделал. Жаль только, что многие ветераны не дожили до этого".

Сейчас активно действует Фонд памяти полководцев Победы во главе с Наталией Коневой, дочерью маршала Конева. В него входят и другие потомки военачальников, в том числе и Ариадна Рокоссовская. "В 1990-х мы были чудаками, которые тряслись над старыми мундирами, и думали, что это все никому кроме нас не нужно, - рассказывает она. - Но однажды мы собрались, и стало ясно, что никто не понимает нас так, как мы понимаем друг друга. Сначала встречались просто чтобы поговорить, но со временем началась какая-то работа, было сделано много проектов. Мы организовываем выставки, выпускаем альбомы. Каждый год 9 мая мы собираемся на Красной площади, кладем цветы к захоронениям наших близких в Кремлевской стене, а потом идем к Вечному огню, чтобы поклониться могиле Неизвестного солдата".