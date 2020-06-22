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22.06.2020 08:23
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как похудеть на окрошке

Текст: Ольга Игнатова
Традиционный русский летний суп - окрошка - далеко не всем подходит. Он также может быть слишком калорийным, предупреждают в Роскачестве.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как пояснила специалистам ведомства диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Фадеева, почти в каждом супе присутствуют картошка, редис, огурцы, яйца, зелень. Большинство россиян добавляют в окрошку докторскую колбасу (реже ветчину). Для заправки используют квас, кефир, добавляют сметану и горчицу. В среднем порция (300-400 г), приготовленная из вышеперечисленных ингредиентов, обладает калорийностью 380-420 ккал. Причем львиная доля калорий приходится на докторскую колбасу (257 ккал/100 г) или ветчину (263 ккал/100 г).

Для того, чтобы снизить калорийность окрошки, диетолог рекомендует заменить колбасу или ветчину отварной куриной грудкой (113 ккал/100 г) или отварным филе индейки (130 ккал/100 г). Заливать окрошку лучше кефиром низкой жирности или минеральной водой (при желании можно кефир слегка разбавлять водой). Это подойдет людям, которые следят за фигурой или находятся в процессе похудения.

Фото: iStock
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Также можно использовать для заправки тан, но в нем содержится соль. "Если любите традиционную окрошку на квасе, желательно готовить квас самим или покупать домашний квас без добавленного сахара", - советует диетолог.

Как бы человек не любил окрошку, особенно в жаркий летний день, стоит помнить о чувстве меры и не переедать.

Диетолог рекомендует есть окрошку на квасе на обед, так как это самое жаркое время дня, или на ужин (до 19 часов). Перед самым сном есть окрошку не желательно, потому что мясо содержит тирозин, не дающий заснуть мозгу, а окрошка на квасе может вызывать газообразование и вздутие живота, что также не способствует хорошему сну. "Если вам очень захотелось съесть вечером окрошки, то пусть она будет на кефире и без мяса", - добавляет диетолог.

Наталья Фадеева также напоминает, что кефир и квас противопоказаны при язве, при высокой секреции желудка и при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни. А сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.

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