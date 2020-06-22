В России начинается круизная навигация

Водные пути в России полностью готовы к работе флота, но судоходные компании ждут, когда будут сняты ограничения, заявил журналистам замглавы Росморречфлота Константин Анисимов.

В Москве ограничения на работу речного транспорта будут сняты 23 июня, в Санкт-Петербурге - ориентировочно 28-29 июня. Среди круизных компаний пока ни одна так и не начала работать, а водные круизы были одним из самых быстроразвивающихся направлений в туристической отрасли, заметил Анисимов. В итоге, по оценке Росморречфлота, круизные перевозки в России в этом году снизятся на 70%.

Восстановлению сектора помогла бы господдержка. На совещании у президента России 7 мая было принято решение о включении компаний морских и речных перевозок в число пострадавших от пандемии. Но пока пакет документов с мерами поддержки не принят. Роспотребнадзор рекомендовал пассажирам водного транспорта носить маски и перчатки. При посадке на борт им должны измерять температуру, на борту следует выдерживать дистанцию не менее 1,5 метра.