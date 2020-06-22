В России почти 6 тысяч военных вылечились от коронавируса

На 22 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1473 военнослужащих с положительными результатами тестирования, сообщили Минобороны РФ.

Там отметили, что за последние сутки из больниц Минобороны были выписаны 46 военнослужащих. С начала пандемии выздоровели с начала пандемии 5772 человек.

"Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих увеличилась до 16 449 человек", - отметили в военном ведомстве.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования сейчас находятся под постоянным наблюдением военных медиков.