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22.06.2020 10:33
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 32,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 1068
  2. Московская область 506
  3. Ханты-Мансийский АО 295
  4. Нижегородская область 219
  5. Санкт-Петербург 217
  6. Воронежская область 199
  7. Свердловская область 197
  8. Иркутская область 194
  9. Челябинская область 176
  10. Республика Тыва 150
  11. Красноярский край 146
  12. Ростовская область 141
  13. Ямало-Ненецкий АО 140
  14. Саратовская область 112
  15. Ульяновская область 110
  16. Новосибирская область 109
  17. Волгоградская область 108
  18. Архангельская область 107
  19. Ставропольский край 102
  20. Омская область 98
  21. Приморский край 90
  22. Карачаево-Черкесская Республика 87
  23. Мурманская область 85
  24. Республика Саха (Якутия) 85
  25. Тульская область 83
  26. Ивановская область 81
  27. Белгородская область 80
  28. Республика Дагестан 79
  29. Брянская область 76
  30. Псковская область 75
  31. Кабардино-Балкарская Республика 75
  32. Кемеровская область 75
  33. Пензенская область 73
  34. Алтайский край 73
  35. Чувашская Республика 71
  36. Забайкальский край 69
  37. Курская область 68
  38. Пермский край 66
  39. Хабаровский край 66
  40. Оренбургская область 64
  41. Тверская область 63
  42. Самарская область 63
  43. Новгородская область 61
  44. Краснодарский край 61
  45. Калужская область 60
  46. Томская область 60
  47. Республика Коми 59
  48. Амурская область 59
  49. Орловская область 58
  50. Республика Мордовия 54
  51. Республика Башкортостан 53
  52. Ленинградская область 52
  53. Владимирская область 51
  54. Липецкая область 50
  55. Тамбовская область 50
  56. Астраханская область 48
  57. Рязанская область 47
  58. Кировская область 47
  59. Тюменская область 47
  60. Ярославская область 45
  61. Смоленская область 44
  62. Курганская область 43
  63. Республика Бурятия 42
  64. Сахалинская область 41
  65. Республика Татарстан 39
  66. Камчатский край 38
  67. Республика Карелия 34
  68. Республика Марий Эл 31
  69. Республика Северная Осетия 30
  70. Костромская область 29
  71. Калининградская область 29
  72. Республика Хакасия 29
  73. Республика Адыгея 28
  74. Республика Ингушетия 22
  75. Магаданская область 20
  76. Чеченская Республика 19
  77. Удмуртская Республика 19
  78. Вологодская область 17
  79. Республика Алтай 15
  80. Республика Крым 13
  81. Республика Калмыкия 12
  82. Еврейская АО 2
  83. г.Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 592 280 случаев(+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Ненецкий автономный округ 0%
  2. Чукотский АО 0%
  3. г. Москва 0,5%
  4. Еврейская АО 0,5%
  5. г. Севастополь 0,5%
За сутки подтверждено 95 летальных случаев:
  • Белгородская область 1
  • Брянская область 2
  • Владимирская область 1
  • Курская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 20
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 2
  • Санкт-Петербург 29
  • Краснодарский край 2
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 2
  • Республика Чувашия 1
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 3
  • Ульяновская область 1
  • Свердловская область 1
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Челябинская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Камчатский край 6
  • Приморский край 3

За весь период пандемии в России умерли 8 206 человек.

За сутки выписаны из стационаров 4705 выздоровевших:
  • Белгородская область 13
  • Брянская область 73
  • Владимирская область 41
  • Воронежская область 90
  • Ивановская область 64
  • Калужская область 107
  • Костромская область 7
  • Курская область 6
  • Липецкая область 18
  • Московская область 1238
  • Орловская область 10
  • Рязанская область 8
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 19
  • Тверская область 6
  • Тульская область 17
  • Ярославская область 16
  • Москва 1114
  • Республика Карелия 1
  • Республика Коми 5
  • Архангельская область 47
  • Вологодская область 23
  • Ленинградская область 20
  • Мурманская область 84
  • Новгородская область 1
  • Санкт-Петербург 184
  • Республика Адыгея 15
  • Республика Калмыкия 2
  • Краснодарский край 39
  • Астраханская область 17
  • Волгоградская область 17
  • Ростовская область 89
  • Республика Дагестан 20
  • Республика Ингушетия 10
  • Кабардино-Балкарская Республика 89
  • Карачаево-Черкесская Республика 8
  • Республика Северная Осетия - Алания 16
  • Ставропольский край 27
  • Республика Башкортостан 5
  • Республика Марий Эл 3
  • Республика Мордовия 4
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 14
  • Республика Чувашия 20
  • Пермский край 10
  • Кировская область 31
  • Нижегородская область 38
  • Оренбургская область 14
  • Пензенская область 42
  • Самарская область 37
  • Саратовская область 22
  • Ульяновская область 60
  • Курганская область 12
  • Свердловская область 70
  • Тюменская область 12
  • Ханты-Мансийский АО 134
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 44
  • Челябинская область 27
  • Республика Алтай 6
  • Алтайский край 50
  • Красноярский край 150
  • Иркутская область 80
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 21
  • Омская область 22
  • Томская область 4
  • Республика Бурятия 28
  • Республика Саха (Якутия) 74
  • Забайкальский край 27
  • Камчатский край 18
  • Приморский край 25
  • Амурская область 20
  • Магаданская область 4
  • Хабаровский край 8
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период пандемии выписано выздоровевших в России - 344 416.

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