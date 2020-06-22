За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 32,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 1068
- Московская область 506
- Ханты-Мансийский АО 295
- Нижегородская область 219
- Санкт-Петербург 217
- Воронежская область 199
- Свердловская область 197
- Иркутская область 194
- Челябинская область 176
- Республика Тыва 150
- Красноярский край 146
- Ростовская область 141
- Ямало-Ненецкий АО 140
- Саратовская область 112
- Ульяновская область 110
- Новосибирская область 109
- Волгоградская область 108
- Архангельская область 107
- Ставропольский край 102
- Омская область 98
- Приморский край 90
- Карачаево-Черкесская Республика 87
- Мурманская область 85
- Республика Саха (Якутия) 85
- Тульская область 83
- Ивановская область 81
- Белгородская область 80
- Республика Дагестан 79
- Брянская область 76
- Псковская область 75
- Кабардино-Балкарская Республика 75
- Кемеровская область 75
- Пензенская область 73
- Алтайский край 73
- Чувашская Республика 71
- Забайкальский край 69
- Курская область 68
- Пермский край 66
- Хабаровский край 66
- Оренбургская область 64
- Тверская область 63
- Самарская область 63
- Новгородская область 61
- Краснодарский край 61
- Калужская область 60
- Томская область 60
- Республика Коми 59
- Амурская область 59
- Орловская область 58
- Республика Мордовия 54
- Республика Башкортостан 53
- Ленинградская область 52
- Владимирская область 51
- Липецкая область 50
- Тамбовская область 50
- Астраханская область 48
- Рязанская область 47
- Кировская область 47
- Тюменская область 47
- Ярославская область 45
- Смоленская область 44
- Курганская область 43
- Республика Бурятия 42
- Сахалинская область 41
- Республика Татарстан 39
- Камчатский край 38
- Республика Карелия 34
- Республика Марий Эл 31
- Республика Северная Осетия 30
- Костромская область 29
- Калининградская область 29
- Республика Хакасия 29
- Республика Адыгея 28
- Республика Ингушетия 22
- Магаданская область 20
- Чеченская Республика 19
- Удмуртская Республика 19
- Вологодская область 17
- Республика Алтай 15
- Республика Крым 13
- Республика Калмыкия 12
- Еврейская АО 2
- г.Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 592 280 случаев(+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ 0%
- Чукотский АО 0%
- г. Москва 0,5%
- Еврейская АО 0,5%
- г. Севастополь 0,5%
За сутки подтверждено 95 летальных случаев:
- Белгородская область 1
- Брянская область 2
- Владимирская область 1
- Курская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 20
- Республика Коми 1
- Архангельская область 2
- Санкт-Петербург 29
- Краснодарский край 2
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 2
- Республика Чувашия 1
- Кировская область 2
- Нижегородская область 3
- Ульяновская область 1
- Свердловская область 1
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Челябинская область 1
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 2
- Республика Саха (Якутия) 1
- Камчатский край 6
- Приморский край 3
За весь период пандемии в России умерли 8 206 человек.
За сутки выписаны из стационаров 4705 выздоровевших:
- Белгородская область 13
- Брянская область 73
- Владимирская область 41
- Воронежская область 90
- Ивановская область 64
- Калужская область 107
- Костромская область 7
- Курская область 6
- Липецкая область 18
- Московская область 1238
- Орловская область 10
- Рязанская область 8
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 19
- Тверская область 6
- Тульская область 17
- Ярославская область 16
- Москва 1114
- Республика Карелия 1
- Республика Коми 5
- Архангельская область 47
- Вологодская область 23
- Ленинградская область 20
- Мурманская область 84
- Новгородская область 1
- Санкт-Петербург 184
- Республика Адыгея 15
- Республика Калмыкия 2
- Краснодарский край 39
- Астраханская область 17
- Волгоградская область 17
- Ростовская область 89
- Республика Дагестан 20
- Республика Ингушетия 10
- Кабардино-Балкарская Республика 89
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Республика Северная Осетия - Алания 16
- Ставропольский край 27
- Республика Башкортостан 5
- Республика Марий Эл 3
- Республика Мордовия 4
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 14
- Республика Чувашия 20
- Пермский край 10
- Кировская область 31
- Нижегородская область 38
- Оренбургская область 14
- Пензенская область 42
- Самарская область 37
- Саратовская область 22
- Ульяновская область 60
- Курганская область 12
- Свердловская область 70
- Тюменская область 12
- Ханты-Мансийский АО 134
- Ямало-Ненецкий автономный округ 44
- Челябинская область 27
- Республика Алтай 6
- Алтайский край 50
- Красноярский край 150
- Иркутская область 80
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 21
- Омская область 22
- Томская область 4
- Республика Бурятия 28
- Республика Саха (Якутия) 74
- Забайкальский край 27
- Камчатский край 18
- Приморский край 25
- Амурская область 20
- Магаданская область 4
- Хабаровский край 8
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
- Чукотский автономный округ 2
За весь период пандемии выписано выздоровевших в России - 344 416.