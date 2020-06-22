За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 32,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 1068 Московская область 506 Ханты-Мансийский АО 295 Нижегородская область 219 Санкт-Петербург 217 Воронежская область 199 Свердловская область 197 Иркутская область 194 Челябинская область 176 Республика Тыва 150 Красноярский край 146 Ростовская область 141 Ямало-Ненецкий АО 140 Саратовская область 112 Ульяновская область 110 Новосибирская область 109 Волгоградская область 108 Архангельская область 107 Ставропольский край 102 Омская область 98 Приморский край 90 Карачаево-Черкесская Республика 87 Мурманская область 85 Республика Саха (Якутия) 85 Тульская область 83 Ивановская область 81 Белгородская область 80 Республика Дагестан 79 Брянская область 76 Псковская область 75 Кабардино-Балкарская Республика 75 Кемеровская область 75 Пензенская область 73 Алтайский край 73 Чувашская Республика 71 Забайкальский край 69 Курская область 68 Пермский край 66 Хабаровский край 66 Оренбургская область 64 Тверская область 63 Самарская область 63 Новгородская область 61 Краснодарский край 61 Калужская область 60 Томская область 60 Республика Коми 59 Амурская область 59 Орловская область 58 Республика Мордовия 54 Республика Башкортостан 53 Ленинградская область 52 Владимирская область 51 Липецкая область 50 Тамбовская область 50 Астраханская область 48 Рязанская область 47 Кировская область 47 Тюменская область 47 Ярославская область 45 Смоленская область 44 Курганская область 43 Республика Бурятия 42 Сахалинская область 41 Республика Татарстан 39 Камчатский край 38 Республика Карелия 34 Республика Марий Эл 31 Республика Северная Осетия 30 Костромская область 29 Калининградская область 29 Республика Хакасия 29 Республика Адыгея 28 Республика Ингушетия 22 Магаданская область 20 Чеченская Республика 19 Удмуртская Республика 19 Вологодская область 17 Республика Алтай 15 Республика Крым 13 Республика Калмыкия 12 Еврейская АО 2 г.Севастополь 1 Всего в России зарегистрировано 592 280 случаев(+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0% Чукотский АО 0% г. Москва 0,5% Еврейская АО 0,5% г. Севастополь 0,5% За сутки подтверждено 95 летальных случаев: Белгородская область 1

Брянская область 2

Владимирская область 1

Курская область 1

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 20

Республика Коми 1

Архангельская область 2

Санкт-Петербург 29

Краснодарский край 2

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 2

Республика Чувашия 1

Кировская область 2

Нижегородская область 3

Ульяновская область 1

Свердловская область 1

Ханты-Мансийский АО 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Челябинская область 1

Кемеровская область 1

Новосибирская область 2

Республика Саха (Якутия) 1

Камчатский край 6

Приморский край 3 За весь период пандемии в России умерли 8 206 человек. За сутки выписаны из стационаров 4705 выздоровевших: Белгородская область 13

Брянская область 73

Владимирская область 41

Воронежская область 90

Ивановская область 64

Калужская область 107

Костромская область 7

Курская область 6

Липецкая область 18

Московская область 1238

Орловская область 10

Рязанская область 8

Смоленская область 1

Тамбовская область 19

Тверская область 6

Тульская область 17

Ярославская область 16

Москва 1114

Республика Карелия 1

Республика Коми 5

Архангельская область 47

Вологодская область 23

Ленинградская область 20

Мурманская область 84

Новгородская область 1

Санкт-Петербург 184

Республика Адыгея 15

Республика Калмыкия 2

Краснодарский край 39

Астраханская область 17

Волгоградская область 17

Ростовская область 89

Республика Дагестан 20

Республика Ингушетия 10

Кабардино-Балкарская Республика 89

Карачаево-Черкесская Республика 8

Республика Северная Осетия - Алания 16

Ставропольский край 27

Республика Башкортостан 5

Республика Марий Эл 3

Республика Мордовия 4

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 14

Республика Чувашия 20

Пермский край 10

Кировская область 31

Нижегородская область 38

Оренбургская область 14

Пензенская область 42

Самарская область 37

Саратовская область 22

Ульяновская область 60

Курганская область 12

Свердловская область 70

Тюменская область 12

Ханты-Мансийский АО 134

Ямало-Ненецкий автономный округ 44

Челябинская область 27

Республика Алтай 6

Алтайский край 50

Красноярский край 150

Иркутская область 80

Кемеровская область 1

Новосибирская область 21

Омская область 22

Томская область 4

Республика Бурятия 28

Республика Саха (Якутия) 74

Забайкальский край 27

Камчатский край 18

Приморский край 25

Амурская область 20

Магаданская область 4

Хабаровский край 8

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1

Чукотский автономный округ 2 За весь период пандемии выписано выздоровевших в России - 344 416.