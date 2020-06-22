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В Россию пришли новые телевизоры Xiaomi. Они стоят как недорогой смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
22.06.2020,  
17:15
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi начала продавать на российском рынке два новых телевизора серии Mi TV 4S с экранами 50 и 65 дюймов.

Телевизор Mi TV 4S. Фото: Xiaomi

Обе модели имеют разрешение 4K, поддержку широкого динамического диапазона HDR и управляются операционной системой Android TV.

Дисплеи заключены в корпус с металлическими рамками и занимают практически всю площадь передней панели. Устройства поддерживают беспроводные стандарты Bluetooth и Wi-Fi 5 ГГц, имеют по три порта HDMI и по три - USB, а также разъем для антенны и наушников.

Версия Mi TV 4S с 50-дюймовым экраном имеет 2/8 Гб памяти, а 65-дюймовая - 2/16 Гб. Телевизоры могут также служить центром управления для "умного дома" и поддерживают голосовое управление.

Новинки оснащены сабвуферами, поддерживают подключение более чем к 10 различным онлайн-кинотеатрам и потоковым видеосервисам.

Стоимость Mi TV 4S с 65-дюймовым экраном составляет 49990 рублей, версия с 50-дюймовым экраном обойдется в 28990 рублей. За эти деньги можно приобрести смартфон среднего класса - например, базовый iPhone 8, новый Xiaomi Mi 10 Lite, Honor 30, Samsung Galaxy A71 или Oppo Reno 3.

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