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22.06.2020 13:39
Рубрика: Экономика

В РЖД сообщили о восстановлении более 70 поездов в связи с ростом спроса

Текст: Евгений Гайва
В ближайшее время в расписании будут восстановлены более 70 поездов дальнего следования, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В том числе будут восстановлены 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее предприятие РЖД). Из них 36 поездов назначены на южные направления, они будут доставлять россиян к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Кроме того, многие поезда увеличат периодичность курсирования.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Учитывая быстрые темпы восстановления спроса пассажиров на покупку билетов, холдинг "РЖД" принял решение о возобновлении движения еще ряда поездов", - отметили в компании.

В июне спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос в два раза по сравнению с маем, подчеркнули в РЖД. "В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое - до 200 тысяч в сутки", - сообщил в компании.

Большинство билетов (37%) куплены на поезда, идущие на Черноморское побережье и на Северный Кавказ. Примерно по 30% билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой и на поезда, курсирующие между регионами.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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Спрос на железнодорожные билеты продолжает расти, что связано с постепенным снятием ограничений в регионах, отметили в РЖД. В мае вновь билеты начали продавать за 90 суток от отправления поезда, что позволило пассажирам планировать путешествия летом.

Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах, напомнили в компании.

При этом, в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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