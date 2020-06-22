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Рубрика: Культура

В Сети ко Дню памяти и скорби выходит новый фильм о Синявинских высотах

Текст: Сусанна Альперина
"Синявинские высоты. Бои за память", - так называется новый фильм-расследование, который выходит сегодня 22 июня, в День памяти и скорби, в 16.00 на информационном портале Life. Лента рассказывает о поисках без вести пропавших героев Великой Отечественной войны

Сотни тысяч солдат до сих пор остаются непогребенными. Они так и лежат в местах кровопролитных боев. Увековечиванием памяти воинов занимаются поисковые организации, в том числе Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа и музей "Битва за Ленинград" им. Зиновия Колобанова.

Фото: iStock
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Поисковая экспедиция "Забытые герои" в местах боев за Ленинград проводится ежегодно. С осени 1941 года по осень 1943-го сражения здесь происходили практически непрерывно. Самыми известными считаются Синявинские операции и операция "Искра". Их основной целью была попытка прорыва блокады Ленинграда. Человеческие потери на этом участке фронта, по разным оценкам, составили около миллиона человек.

В июне 2020 года съемочная группа фильма провела неделю вместе с участниками поисковой экспедиции "Забытые герои" в местах боев за Ленинград. Авторы картины - Жанна Карпенко, Евгений Панков и Александр Рудаков. То, что показывают в картине не оставит равнодушным ни одного зрителя. Чтобы удостовериться в этом - можно посмотреть анонс фильма.

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