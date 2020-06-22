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Рубрика: Общество

В столице на Поклонной горе посадили "Сад памяти"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Корольков
В день, который перевернул историю страны, в столице на Поклонной горе возле храма великомученика Георгия Победоносца посадили "Сад памяти". Эти двадцать молоденьких лип, как двадцать невернувшихся с войны солдат, стали частью международной акции, начавшейся 18 марта в Крыму. В Москве в акции приняли участие заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко, народный артист СССР Василий Лановой, потомки маршалов Жукова, Конева, Баграмян.

Перед садовыми работами участники акции поставили свечи в Музее Победы и почтили память павших минутой молчания, а затем возложили цветы у Огня памяти и славы. После этого спустившись по обновленным гранитным ступеням мемориального комплекса к храму, вооружились садовыми перчатками и лопатами. Место выбрано удачно, так как возле храма территория до посадок выглядела довольно пустовато. "Каждое дерево - это "зеленый" памятник каждому из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, - рассказала "РГ" вице-премьер Виктория Абрамченко, посадив первое дерево. - К акции уже присоединились более 250 тысяч человек из разных регионов страны. Более того, во время пандемии акция продолжалась в "домашнем" формате, так почти 18 тысяч семей посадили 124 тысячи деревьев на дачах. Я считаю, это хорошая традиция, объединяющая семейные ценности, историю семьи, историю страны, и, конечно же, экологическую составляющую".

Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ
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По словам Василия Ланового, для него привычно сажать деревья, этому его учил еще дед. Народный артист СССР несмотря на возраст бодро взял лопату, волонтер помог поставить в заранее приготовленную лунку тонкую липу, после чего актер профессионально закопал корни дерева. А потом из зеленой лейки полил саженец. "Я участвовал в первой посадке этого сада в Севастополе в минувшем марте, тогда посадил миндальное дерево в память о моей матери. Это дерево будет памятью о моих родителях, прошедших войну. И я горжусь, что принимаю участие в таком добром и ответственном деле, ведь это не просто деревья, это увековечивание подвига наших родных людей".

В память о простом безымянном солдате посадил липу внук маршала и тезка Георгий Жуков, а дочь маршала Конева, Наталия, посвятила саженец своему отцу. "На территории парка Победы уже есть посаженный мной куст сирени причем сорт называется "маршал Конев", теперь будет еще и липа, - рассказала "РГ" Наталия Ивановна. - Это очень хорошо,что сажают именно сад, ведь в сад можно прийти погулять, подышать его воздухом, послушать шум листьев, каждый из которых будет напоминать о солдатах войны."

Как рассказали "РГ" организаторы акции - движение "Волонтеры Победы", сейчас общими усилиями высажено более 26 миллионов деревьев. В понедельник вместе с Москвой высаживали деревья в Мурманске и Южно-Сахалинске. Оставшиеся до 27 миллионов деревьев помогут посадить на Камчатке и на Чукотке. Как заверила "РГ" руководитель движения Ольга Амельченкова, к середине июля отметка в 27 миллионов, скорей всего, будет преодолена.

Общество История Вторая мировая война РГ-Фото

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