В столице на Поклонной горе посадили "Сад памяти"

Перед садовыми работами участники акции поставили свечи в Музее Победы и почтили память павших минутой молчания, а затем возложили цветы у Огня памяти и славы. После этого спустившись по обновленным гранитным ступеням мемориального комплекса к храму, вооружились садовыми перчатками и лопатами. Место выбрано удачно, так как возле храма территория до посадок выглядела довольно пустовато. "Каждое дерево - это "зеленый" памятник каждому из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, - рассказала "РГ" вице-премьер Виктория Абрамченко, посадив первое дерево. - К акции уже присоединились более 250 тысяч человек из разных регионов страны. Более того, во время пандемии акция продолжалась в "домашнем" формате, так почти 18 тысяч семей посадили 124 тысячи деревьев на дачах. Я считаю, это хорошая традиция, объединяющая семейные ценности, историю семьи, историю страны, и, конечно же, экологическую составляющую".

По словам Василия Ланового, для него привычно сажать деревья, этому его учил еще дед. Народный артист СССР несмотря на возраст бодро взял лопату, волонтер помог поставить в заранее приготовленную лунку тонкую липу, после чего актер профессионально закопал корни дерева. А потом из зеленой лейки полил саженец. "Я участвовал в первой посадке этого сада в Севастополе в минувшем марте, тогда посадил миндальное дерево в память о моей матери. Это дерево будет памятью о моих родителях, прошедших войну. И я горжусь, что принимаю участие в таком добром и ответственном деле, ведь это не просто деревья, это увековечивание подвига наших родных людей".

В память о простом безымянном солдате посадил липу внук маршала и тезка Георгий Жуков, а дочь маршала Конева, Наталия, посвятила саженец своему отцу. "На территории парка Победы уже есть посаженный мной куст сирени причем сорт называется "маршал Конев", теперь будет еще и липа, - рассказала "РГ" Наталия Ивановна. - Это очень хорошо,что сажают именно сад, ведь в сад можно прийти погулять, подышать его воздухом, послушать шум листьев, каждый из которых будет напоминать о солдатах войны."

Как рассказали "РГ" организаторы акции - движение "Волонтеры Победы", сейчас общими усилиями высажено более 26 миллионов деревьев. В понедельник вместе с Москвой высаживали деревья в Мурманске и Южно-Сахалинске. Оставшиеся до 27 миллионов деревьев помогут посадить на Камчатке и на Чукотке. Как заверила "РГ" руководитель движения Ольга Амельченкова, к середине июля отметка в 27 миллионов, скорей всего, будет преодолена.