Новости

Крымчанин два года получал пенсию одновременно в двух регионах 09:29
В Токио бесплатно раздают морепродукты для поддержки местных рыболовов 09:19
В Сибири предложили разрушать токсичные вещества с помощью алмазов 09:09
На Урале задержаны подозреваемые в вымогательстве у бизнесмена 09:06
Когда и как нужно мыть двигатель автомобиля 09:02
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края 08:55
СМИ: Трамп заявлял о готовности вывести все военные базы из Японии 08:54
В Приамурье двое мужчин провалились в колодец, один погиб 08:26
Чемпионка мира по стрельбе умерла из-за осложнений при родах 08:17
Kia тестирует в России обновленный Rio X-Line 08:17
На Колыме снова открыли рестораны, музеи и зоопарк 08:15
В Люберцах консьержка по телефону "заминировала" многоквартирный дом 08:14
Врач объяснил, правда ли, что употребление молока способствует раку 07:46
На американской базе в Японии произошел пожар 07:29
В больнице Тынды зафиксирована вспышка COVID-19 07:25
Рекордное число заболевших коронавирусом зафиксировала ВОЗ 07:11
Трамп пообещал не допустить принятия закона демократов о полиции 06:55
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю 06:24
Временный президент Боливии согласилась провести выборы в сентябре 06:15
В Китае восемь школьников утонули в реке 05:50
Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки 05:42
На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу авианосца 05:31
На авиабазе Хмеймим состоялась генеральная репетиция парада Победы 05:31
В посольстве России в США зажгли "Свечи памяти" 05:02
Темнокожих надзирателей отстранили от охраны обвиняемого в убийстве Флойда 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
22.06.2020 09:19
Рубрика: В мире

В Токио бесплатно раздают морепродукты для поддержки местных рыболовов

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии стали бесплатно раздавать морепродукты для поддержки местных рыболовов, пострадавших на фоне пандемии коронавируса.

В одном из магазинов оживленного токийского района Икэбукуро покупателям сегодня предлагали стограммовые порции рыбного филе, передает телерадиокомпания NHK. В течение четырех дней там рассчитывают распространить не менее 400 килограммов морепродуктов, приобретенных за счет государственных субсидий.

Фото: EPA/KIYOSHI OTA
Премьер Японии намерен изменить конституцию страны

Аналогичные кампании планируют запустить и на территории японских регионов. Так, похожие мероприятия пройдут в префектурах Сайтама и Аити. Ожидается, что в бесплатной раздаче морепродуктов примут участие в общей сложности 127 магазинов.

Необычная акция направлена на поддержку местного рыболовного бизнеса, который под влиянием коронавируса понес существенные убытки. Распространение инфекции привело к закрытию многих ресторанов, вводу ограничений на организацию массовых мероприятий в городе и приостановке турпотока из-за рубежа. В свою очередь, все это повлекло за собой серьезное сокращение спроса на морепродукты.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса
В Якутии природоохранный прокурор вылетел к месту разлива топлива
Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Пекине
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны