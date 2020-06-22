В Токио бесплатно раздают морепродукты для поддержки местных рыболовов

В Японии стали бесплатно раздавать морепродукты для поддержки местных рыболовов, пострадавших на фоне пандемии коронавируса.

В одном из магазинов оживленного токийского района Икэбукуро покупателям сегодня предлагали стограммовые порции рыбного филе, передает телерадиокомпания NHK. В течение четырех дней там рассчитывают распространить не менее 400 килограммов морепродуктов, приобретенных за счет государственных субсидий.

Аналогичные кампании планируют запустить и на территории японских регионов. Так, похожие мероприятия пройдут в префектурах Сайтама и Аити. Ожидается, что в бесплатной раздаче морепродуктов примут участие в общей сложности 127 магазинов.

Необычная акция направлена на поддержку местного рыболовного бизнеса, который под влиянием коронавируса понес существенные убытки. Распространение инфекции привело к закрытию многих ресторанов, вводу ограничений на организацию массовых мероприятий в городе и приостановке турпотока из-за рубежа. В свою очередь, все это повлекло за собой серьезное сокращение спроса на морепродукты.