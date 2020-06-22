Венок памяти отправили в воды Даугавы патриоты Латвии

Пятнадцать раз за один день на бреющем полете сбрасывали немецкие асы в первый день Великой Отечественной войны - 22 июня - бомбы с тяжелых бомбардировщиков "Юнкерс 88А" на латвийский припортовый город Лиепая. Городу было суждено превратиться в руины: десятки разрушенных гражданских и военных объектов, сотни жертв среди мирного населения, которых за годы оккупации в Латвии насчитывалось более 400 тысяч.

Было бы честно, считают местные аналитики, если бы государственные флаги Латвии в этот понедельник были повязаны черными траурными лентами. Но сегодня в официальном календаре государства Евросоюза этот день носит оттенок праздничного, с брезгливостью признаются они. Так иногда бывает в политическом зазеркалье, констатирует автор латвийского "Спутника", когда "в независимой от объективности историографии малое событие превозносится как великое и героическое, а значительное девальвируется до уровня забвения".

Достаточно перевернуть страницу календаря, чтобы убедиться в том, что правящая элита предпочитает в этот день прославлять героев 1919 года, которые в этот день под командованием, кстати, бывшего царского генерала разбила под Цесисом дивизию эстонских и германских солдат.

Официальные лица, которых привычнее встречать в середине марта на марше местных эсэсовцев, стараются не вспоминать героическую оборону Лиепаи, на захват которой у группы армии "Север" ушла целая неделя, несмотря на то что в операции, по данным немецких источников, участвовало около 20 тысяч солдат и офицеров вермахта.

Зато уже в начале июля, спустя трое суток после захвата Риги, немецкое командование санкционировало санацию еврейского населения. Полевая немецкая форма, насколько известно, белых перчаток не предполагала, но все равно "черновую работу" регулярная армия и тогда предпочитала сплавлять на местных коллаборационистов. Именно головорезы бывшего латышского айзсарга Виктора Арайса сожгли синагогу вместе с 600 запертыми там рижанами. Так началась Великая Отечественная война на побережье Даугавы.

Собственно, уточняют историки, она началась даже не в Латвии, а в рейхскомиссариате Остланд под руководством Фридриха Еккельна, обергруппенфюрера СС и генерала полиции Третьего рейха, свидетелями казни которого стали жители Риги спустя пять лет.

Во время войны рейхскомиссариат Остланд, как известно, являлся основной площадкой уничтожения военнопленных: в десятках шталагов, концентрационных лагерей для красноармейцев, погибли 305 тысяч советских солдат и офицеров. Именно Еккельн руководил и массовым уничтожением евреев в рамках реализации плана "Ост" в Прибалтике, Беларуси и Украине.

Война не щадит никого. Только на территории Латвии в те годы погибло около сорока тысяч детей. Почти триста тысяч жителей были вывезены для рабского труда на запад. А в списках массового геноцида оказалось практически все еврейское население довоенной республики - 75 тысяч.

Разглядываю каждый год сохранившуюся в домашнем архиве фотографию двадцатилетнего Константина Шикина у кромки Рижского залива с короткой весточкой родной сестре - моей матери: "Спешу дальше, на Берлин". В составе наших войск он тоже стал участником позорного окружения 23 гитлеровских дивизий на побережье Балтики 75 лет назад.

Историческая память, как известно, бессмертна. Почти 1,3 миллиона бойцов Красной армии приняло участие в сражениях на рижском направлении. Более ста пятидесяти тысяч бойцов осталось лежать в латвийской земле в осенние дни 1944 года. По предположению руководителя поискового отряда "Легенда" Талиса Эшмитса, до сих пор в безымянных могилах могут оставаться до 70 тысяч солдат.

Но День памяти и скорби 22 июня, как и солнечный луч Великой Победы, никакими бесчеловечными вакцинами не смогут погасить в памяти латвийцев, подтверждает и акция Русского Союза Латвии.

В понедельник с рассветом, ровно в четыре утра, лидеры партии и участники Латвийского антинацистского комитета спустили на воду Даугавы венок, как зримую клятву живых, что никто не забыт и ничто не забыто.

А чуть позже в этот же день посол России в Латвии Евгений Лукьянов возложил венок - на традиционной столичной площади Победы у гранитного монумента, на котором увековечены в минувшем столетии две немеркнувшие даты: 22.06.1941 - 09.05.1945.