"ВКонтакте" запустил новую функцию для всех

Все без исключения пользователи "ВКонтакте" получили доступ к разделу "Клипы", который позволяет снимать короткие видеоролики со спецэффектами, управляя процессом жестами рук.

Чтобы создать клип, нужно открыть камеру в новом разделе и показать жест "V" - два пальца вверх. Для создания спецэффектов также подходят жесты. Также приложение позволяет заменять фон, добавлять музыку к клипам, примерять виртуальные маски.

В "Клипах" поддерживается дополненная реальность - например, человек в кадре может разгонять руками тучи.

До сегодняшнего дня новый раздел был доступен только избранным пользователям и знаменитостям. Созданные ими клипы набрали более полутора миллиардов просмотров, сообщает пресс-служба "ВКонтакте".