Володин: День начала ВОВ навсегда останется Днем памяти и скорби в РФ

Россияне всегда будут помнить о тех, кто пожертвовал собой ради спасения мира, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в День начала Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года, 79 лет назад, началась Великая Отечественная война. Этот день навсегда останется Днем памяти и скорби для всех россиян, отметил спикер нижней палаты, которого цитирует пресс-служба ГД. Война прошла через каждый дом, через каждую семью. Победа, напомнил Володин, досталась ценою 27 миллионов человеческих жизней.

- Светлая память нашим дедам и прадедам, близким - всем, кто пожертвовал собой ради спасения мира, ради жизни своих детей, внуков, правнуков, - сказал председатель ГД. - Мы всегда должны это помнить и со своей стороны сделать всё, чтобы память передавалась из поколения в поколение.