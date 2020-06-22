Врач объяснил, правда ли, что употребление молока способствует раку

Штатный врач-диетолог La Vanguardia Айтор Санчес из Испании, отвечая на самые распространенные вопросы от читателей, прокомментировал мнение о том, что содержащийся в молоке белок казеин способствует развитию онкологии.

- Во-первых, молочные продукты это гораздо больше, чем казеин, и эффекты, как полезные, так и вредные, которые может вызывать такая пища, не относятся исключительно к этому единственному белку (казеину - прим. ред.). Во-вторых, существует​​​​ ряд исследований, касающихся развития рака, которые предполагает, что надо минимизировать потребление всех продуктов, приводящих к процессам разрастания раковых клеток. Можно сделать вывод, что молочные продукты обычно связаны с небольшим увеличением риска развития некоторых видов онкологии, особенно рака простаты, - отметил Айтор Санчес.

Однако он пояснил, что роль молочных продуктов "в этой патологии", согласно имеющимся научным данным, довольно противоречива. При этом большинство исследований показывают, что такая пища не может как-либо повлиять на лечение и профилактику рака. Поэтому лучше минимизировать ее присутствие в рационе.