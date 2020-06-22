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22.06.2020 07:46
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач объяснил, правда ли, что употребление молока способствует раку

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Штатный врач-диетолог La Vanguardia Айтор Санчес из Испании, отвечая на самые распространенные вопросы от читателей, прокомментировал мнение о том, что содержащийся в молоке белок казеин способствует развитию онкологии.

Фото: iStock
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- Во-первых, молочные продукты это гораздо больше, чем казеин, и эффекты, как полезные, так и вредные, которые может вызывать такая пища, не относятся исключительно к этому единственному белку (казеину - прим. ред.). Во-вторых, существует​​​​ ряд исследований, касающихся развития рака, которые предполагает, что надо минимизировать потребление всех продуктов, приводящих к процессам разрастания раковых клеток. Можно сделать вывод, что молочные продукты обычно связаны с небольшим увеличением риска развития некоторых видов онкологии, особенно рака простаты, - отметил Айтор Санчес.

Однако он пояснил, что роль молочных продуктов "в этой патологии", согласно имеющимся научным данным, довольно противоречива. При этом большинство исследований показывают, что такая пища не может как-либо повлиять на лечение и профилактику рака. Поэтому лучше минимизировать ее присутствие в рационе.

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