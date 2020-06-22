Временный президент Боливии согласилась провести выборы в сентябре

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что подпишет закон о выборах. Она отметила, что делает это под давлением со стороны кандидатов, отвергнув при этом обвинения в затягивании процесса для сохранения власти.

"Я собираюсь подписать закон о проведении выборов шестого сентября", - Заявила Аньес в обращении, опубликованном в Twitter. Она также призвала основных кандидатов - Луиса Арсе от социалистов из движения Эво Моралеса и Карлоса Месу от правых сил, а также самого экс-президента Моралеса - взять на себя ответственность за выборы в разгар пандемии, пишет РИА Новости.

Напомним, в октябре прошлого года в Боливии прошли президентские выборы, по итогам которых действующий президент Эво Моралес опередил ближайшего соперника Карлоса Месу. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки, а Моралес объявил о своей отставке. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.

В мае сенат Боливии принял закон, который установил 90-дневный срок, то есть не позднее второго августа, для проведения выборов. Однако Аньес, которая также является кандидатом, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. Моралесу запрещено участвовать в выборах в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".