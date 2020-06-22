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22.06.2020 00:00
Рубрика: Общество

Без ЕГЭ!

Все аттестаты 2020 года признали действительными
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8188)
Министерство просвещения признало действительными школьные аттестаты, которые были заполнены по правилам 2020 года, но выданы выпускникам чуть раньше срока. Соответствующий приказ подписан, зарегистрирован в минюсте и опубликован.

Зачем потребовалась эта норма? Напомним, в этом году из-за ситуации с коронавирусом порядок итоговой аттестации школьников пришлось изменить. ОГЭ в девятых классах вообще отменили. ЕГЭ - перестал быть условием для получения аттестата за 11-й класс и нужен теперь только для поступления в вузы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выпускники школ получат все результаты ЕГЭ до 15 августа

Но чтобы закрепить все это в правовом поле, потребовалось принять много новых документов: федеральный закон, постановление правительства, приказы министерства и Рособрнадзора. В итоге приказ министерства, который разрешает школам выдавать аттестаты без ЕГЭ, был подписан и опубликован 11 июня, но вступил в силу только 15 июня.

Отдельные школы поторопились и выдали аттестаты выпускникам раньше этой даты. Так, например, произошло в Калужской и Челябинской областях.

И вот теперь, чтобы разрешить эту коллизию, министерство выпустило отдельный документ. Он делает законными все школьные аттестаты, выданные до 15 июня. То есть не важно, какое стоит число - 8, 11 или 15-е.

Главное, чтобы было правильное оформление.

Кстати

В России появится сеть базовых школ при педагогических вузах. Это будут сильные школы, где студенты станут проходить практику, вести кружки, участвовать в воспитательной работе.

- Очень важна в системе педагогического образования практика студентов. Мы приняли решение о создании пула школ, которые будут плотно работать с педагогическими вузами, - рассказал Сергей Кравцов. - Многие вузы уже имеют такие базовые площадки, где студенты проходят практику, где опытные педагоги передают свой опыт. Важно, чтобы студент, выпускник вуза пришел работать учителем и не испытывал сложностей. Есть договоренность с региональными министрами.

Общество Образование ЕГЭ в России

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