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22.06.2020 21:08
Рубрика: Общество

Вузам дают прием

Университеты смогут предложить абитуриентам более 11 тысяч дополнительных бюджетных мест
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Подписано постановление правительства N 889 о распределении дополнительных контрольных цифр приема в университеты. Этот документ ждали чуть ли не с января, когда президент в Послании Федеральному Собранию дал поручение принять меры в этом направлении. Он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем в приоритете должны быть регионы.
В этом году некоторые вузы смогут принять на приоритетные направления больше первокурсников. Фото: РИА Новости В этом году некоторые вузы смогут принять на приоритетные направления больше первокурсников. Фото: РИА Новости
В этом году некоторые вузы смогут принять на приоритетные направления больше первокурсников. Фото: РИА Новости

В мае на совещании, посвященном образованию в условиях COVID, глава минобрнауки Валерий Фальков заявил: министерство, учитывая сложившуюся ситуацию, намерено распределить бюджетные места, которые остались нераспределенными после конкурса прошлого года. В новом постановлении речь идет именно о них, а это более 11 тысяч мест. При распределении будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного минобрнауки конкурса.

Фото: Anna Fomenko / istock
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Кто получит "добавку", а главное, на какие направления? Напомним, ранее говорилось о том, что в приоритете педагогические, медицинские специальности и направление "Информационные технологии". Однако в постановлении об этом ничего не сказано. В ближайшее время будет подписан отдельный документ, уточняющий направления, по которым будут распределены дополнительные места, сообщили "РГ" в минобрнауки.

Что касается вузов, то в постановлении прописано: министерство до 3 июля принимает от них заявки о том, кому и сколько мест необходимо. После этого состоится своеобразный конкурс, который и определит, кому и сколько мест можно выделить. Эту информацию министерство передаст вузам, которые в течение пяти дней должны все согласовать.

Результаты распределения утверждаются приказом минобрнауки до 1 августа 2020 года. А это значит, что уже в эту приемную кампанию некоторые вузы смогут принять больше первокурсников - ведь зачисление пройдет в конце августа.

Комментарии

Михаил Соловьев, проректор по образовательной деятельности Томского политехнического университета:

- Мы планируем дополнительно запросить более 150 бюджетных мест по направлениям подготовки бакалавров и магистров, а также по программам специалитета. Наибольшее количество мест нужно по программам в сфере информационных технологий, химических технологий и нефтегазового дела.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- Мы рассчитываем, что при увеличении числа бюджетных мест будут учтены и региональная специфика, и общие тренды в сфере образования и рынка труда. УрФУ расположен в центре промышленного региона, здесь остаются актуальными инженерные специальности, направления в области энергетики, химической технологии. При этом требуется гораздо больше квалифицированных IT-специалистов. Мы видим значительный рост интереса абитуриентов по этим направлениям и рассчитываем, что сможем принять на такие программы еще больше талантливых ребят.

Общество Образование

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