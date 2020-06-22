Вышел русский трейлер нового Kingsman - с Распутиным

Художественный фильм "King's man: Начало", соответственно, приквел серии крайне стильных шпионских боевиков Мэттью Вона, обзавелся новым трейлером. И он хорош.

Также он радует массовым появлением инфернального Григория Распутина (Рис Иванс).

Действие картины разворачивается во время Первой мировой войны, когда злые и темные личности, что для них характерно, начинают крепко бредить мировым господством.

По центру истории - Конрад (его сыграл Харрис Дикинсон, принц Филипп из "Малефисенты"), перспективный, наглый и деятельный сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), поступающий на службу в секретную организацию Kingsman.

Поставил ленту все тот же Вон, что служит гарантом. Он же соавтор сценария.

Российская премьера - 17 сентября. Оригинальный трейлер:

Предыдущий трейлер смотрите здесь.