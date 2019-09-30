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Вышел трейлер нового Kingsman - с Григорием Распутиным и Black Sabbath

Новости
    30.09.2019, 13:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Кинокомпания 20th Century Fox показала на своем YouTube-канале второй трейлер боевика "King's man: Начало" (The King`s Man) - третьего фильма франшизы Kingsman. Который явится приквелом и расскажет о создании и первых годах ударной деятельности сверхсекретной частной сети агентов, стоящих на страже интересов, по большей части, Британской империи. Оппонируя в том числе зловещему Григорию Распутину. Да еще под War Pigs ВИА Black Sabbath (как такое можно не полюбить авансом?).

Фото: youtube.com
Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса

Режиссером проекта вновь стал Мэттью Вон, отметившийся фильмами "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо". Он же - соавтор сценария и сопродюсер. В ролях: Рэйф Файнс, Мэттью Гуд, Рис Иванс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон, Стэнли Туччи, Том Холландер, Чарльз Дэнс. Словом, нет ни малейшего повода для беспокойства.

Российская премьера - 27 февраля 2020 года.

Первый трейлер смотрите здесь.

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