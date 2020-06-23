Адвокатов призвали избегать самопиара в комментариях по делу Ефремова

Новости

Под Рязанью появится центр для разработки вакцин 17:42
Купе-кроссовер Haval получил новый мотор и подешевел 17:32
Путин: Россия лидирует по количеству тестов на COVID-19 среди крупных стран 17:28
Костромская семья отдала "экстрасенсам" почти миллион рублей 17:25
В Адыгее вдове ветерана войны вернули похищенный орден 17:23
Артефакты древней цивилизации найдены на берегу реки Иордан 17:21
В Германии запрещена очередная правоэкстремистская группировка 17:16
Скончался заразившийся COVID-19 верховный лама Тувы 17:08
Под Сыктывкаром сел на мель теплоход с пассажирами 17:06
Идеальная Corolla: в гараже обнаружена Toyota, купленная в СССР 17:03
Под Ярославлем возбудили дело об обрушении моста 16:59
Умер Народный артист СССР Николай Фадеечев 16:57
Фестиваль научного кино "ФАНК" пройдет в июле в онлайн-формате 16:53
Премьера Болгарии оштрафовали за несоблюдение карантинного режима 16:52
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве 16:44
Участковые смогут жить там, где работают 16:44
В Удмуртии с августа запретят продажу бестабачных никотиновых смесей 16:35
МЧС выявило нарушения на 750 объектах детского отдыха 16:33
В Исландии предупредили об извержении вулкана 16:31
Правительство предложило создавать спецфонды для ликвидации разливов нефти 16:30
Путин подписал закон об правилах выдачи электронных подписей 16:30
Баланс доверия к Зеленскому упал до отрицательных величин 16:22
В Швейцарии активисты призвали отказаться от названия Гавайская пицца 16:21
Подписан закон о скидке за быструю оплату штрафа банкирами и брокерами 16:17
"ГАЗель" City получила бюджетную версию 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 17:12
Рубрика: Происшествия

Адвокатов призвали избегать самопиара в комментариях по делу Ефремова

Текст: Владислав Куликов
Совет Федеральной палаты адвокатов РФ выразил обеспокоенность поведением адвокатов, дающих комментарии по делу известного актера Михаила Ефремова. В своем заявлении Совет ФПА призвал всех членов сообщества неуклонно следовать фундаментальным принципам и правилам профессии. В частности, защитникам напомнили, что защитник не вправе осуждать человека, обратившегося к нему за помощью, и уж тем более не должен потом публично перемывать тому кости и разглашать частную информацию.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Трагичное ДТП с участием Михаила Ефремова вызвала большой резонанс в обществе. Адвокаты, вступившее в дело с той и с другой стороны, представляющие, как самого Ефремова, так и семью погибшего человека, активно выступают в СМИ: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу. При этом, как подчеркивается в заявлении, они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к "громкому" делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Новый допрос Михаила Ефремова продлился 5 часов: актера везут домой

"Наряду с этим ряд других адвокатов, не участвующих в указанном уголовном деле, дают публичные комментарии о его обстоятельствах, рекомендации по осуществлению защиты или представлению интересов потерпевших, - рассказывают в ФПА. - Совет Федеральной палаты адвокатов РФ в своем заявлении выразил обеспокоенность таким поведением упомянутых адвокатов, не характерным для членов профессионального сообщества, заботящихся об авторитете адвокатуры как независимого института гражданского общества и составной части отправления правосудия".

В связи с этим Совет ФПА РФ подчеркнул, что соблюдение профессиональной тайны является обязанностью адвоката и безусловным приоритетом его деятельности. Адвокату следует учитывать, что традиции российской адвокатуры несовместимы с публичным порицанием подозреваемых и обвиняемых лиц.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Домработница Михаила Ефремова рассказала о его состоянии

"Адвокату в любых публичных высказываниях и комментариях следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность, а также воздерживаться от комментирования обстоятельств уголовных дел, в которых он не участвует, и правовых позиций адвокатов, участвующих в этих делах, - говорится в заявлении. - Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения; его высказываниям должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости. Во всех случаях адвокат должен воздерживаться от публичных комментариев, нарушающих права третьих лиц, а также направленных на умаление достоинства или принижение профессиональных качеств других адвокатов".

Совет ФПА РФ призвал всех членов сообщества вне зависимости от любых конъюнктурных соображений неуклонно следовать фундаментальным принципам и правилам профессии.

"В последнее время некоторые коллеги позволяют себе поведение, несовместимое с правилами профессии, - заметил вице-президент ФПА России Геннадий Шаров. - Хочется верить, что заявление Совета ФПА заставит их задуматься и перечитать Кодекс профессиональной этики адвоката и другие корпоративные правила и стандарты поведения".

В свою очередь вице-президент ФПА Михаил Толчеев обратил внимание, что "Совет ФПА отмечает, что высказывания некоторых адвокатов в связи с резонансными расследованиями зачастую в гораздо большей степени подчиняются требованиям пиара, нежели правилам адвокатской этики, что, безусловно, недопустимо".

Фото: vesti.ru
Подсчитано, сколько миллионов Михаил Ефремов зарабатывал за месяц

Он также напомнил, что публичный отказ адвоката от защиты всегда признавался значительным ударом по положению человека, просьба о защите которого поступила адвокату. Именно поэтому Кодекс профессиональной этики адвоката содержит прямой запрет разглашения самого факта обращения к адвокату.

"Мы ведь не хотим, чтобы, к примеру, врач, к которому человек обратился с деликатной проблемой, вечером рассказывал об этом на телешоу. Да еще для того, чтобы подчеркнуть отказ в помощи по каким-то личностным соображениям. Мол, пусть страдает, заслужил. В некоторых случаях это проблема адвоката и его доверителя. Но иногда это проблема всего сообщества. В особенности, когда высказывания отдельных представителей профессии формируют стереотип адвоката в общественном сознании. Адвокат не обвиняет, не осуждает просящего о помощи, он защищает его. А личную мотивацию должен оставить при себе. Таковы ограничения профессии", - сказал Михаил Толчеев.

Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы
ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов
Собянин: Пандемия стала серьезным испытанием для спортсменов
Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина