Адвокатов призвали избегать самопиара в комментариях по делу Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ выразил обеспокоенность поведением адвокатов, дающих комментарии по делу известного актера Михаила Ефремова. В своем заявлении Совет ФПА призвал всех членов сообщества неуклонно следовать фундаментальным принципам и правилам профессии. В частности, защитникам напомнили, что защитник не вправе осуждать человека, обратившегося к нему за помощью, и уж тем более не должен потом публично перемывать тому кости и разглашать частную информацию.

Трагичное ДТП с участием Михаила Ефремова вызвала большой резонанс в обществе. Адвокаты, вступившее в дело с той и с другой стороны, представляющие, как самого Ефремова, так и семью погибшего человека, активно выступают в СМИ: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу. При этом, как подчеркивается в заявлении, они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к "громкому" делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре.

"Наряду с этим ряд других адвокатов, не участвующих в указанном уголовном деле, дают публичные комментарии о его обстоятельствах, рекомендации по осуществлению защиты или представлению интересов потерпевших, - рассказывают в ФПА. - Совет Федеральной палаты адвокатов РФ в своем заявлении выразил обеспокоенность таким поведением упомянутых адвокатов, не характерным для членов профессионального сообщества, заботящихся об авторитете адвокатуры как независимого института гражданского общества и составной части отправления правосудия".

В связи с этим Совет ФПА РФ подчеркнул, что соблюдение профессиональной тайны является обязанностью адвоката и безусловным приоритетом его деятельности. Адвокату следует учитывать, что традиции российской адвокатуры несовместимы с публичным порицанием подозреваемых и обвиняемых лиц.

"Адвокату в любых публичных высказываниях и комментариях следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность, а также воздерживаться от комментирования обстоятельств уголовных дел, в которых он не участвует, и правовых позиций адвокатов, участвующих в этих делах, - говорится в заявлении. - Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения; его высказываниям должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости. Во всех случаях адвокат должен воздерживаться от публичных комментариев, нарушающих права третьих лиц, а также направленных на умаление достоинства или принижение профессиональных качеств других адвокатов".

Совет ФПА РФ призвал всех членов сообщества вне зависимости от любых конъюнктурных соображений неуклонно следовать фундаментальным принципам и правилам профессии.

"В последнее время некоторые коллеги позволяют себе поведение, несовместимое с правилами профессии, - заметил вице-президент ФПА России Геннадий Шаров. - Хочется верить, что заявление Совета ФПА заставит их задуматься и перечитать Кодекс профессиональной этики адвоката и другие корпоративные правила и стандарты поведения".

В свою очередь вице-президент ФПА Михаил Толчеев обратил внимание, что "Совет ФПА отмечает, что высказывания некоторых адвокатов в связи с резонансными расследованиями зачастую в гораздо большей степени подчиняются требованиям пиара, нежели правилам адвокатской этики, что, безусловно, недопустимо".

Он также напомнил, что публичный отказ адвоката от защиты всегда признавался значительным ударом по положению человека, просьба о защите которого поступила адвокату. Именно поэтому Кодекс профессиональной этики адвоката содержит прямой запрет разглашения самого факта обращения к адвокату.

"Мы ведь не хотим, чтобы, к примеру, врач, к которому человек обратился с деликатной проблемой, вечером рассказывал об этом на телешоу. Да еще для того, чтобы подчеркнуть отказ в помощи по каким-то личностным соображениям. Мол, пусть страдает, заслужил. В некоторых случаях это проблема адвоката и его доверителя. Но иногда это проблема всего сообщества. В особенности, когда высказывания отдельных представителей профессии формируют стереотип адвоката в общественном сознании. Адвокат не обвиняет, не осуждает просящего о помощи, он защищает его. А личную мотивацию должен оставить при себе. Таковы ограничения профессии", - сказал Михаил Толчеев.