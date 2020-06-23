Александр Сергеев: РАН должна заниматься наукой

Возможно, это общее собрание РАН потом кто-то назовет историческим. Во всяком случае на нем прозвучали предложения, которые, по мнению академиков, должны кардинально изменить ситуацию не только в науке, но и во всей российской экономике. Сделать ее наконец наукоемкой. Что особенно важно сейчас, когда из-за пандемии мир оказался в серьезном кризисе. Но вначале президент РАН Александр Сергеев представил итоги работы Академии за 2019 год.

Она работает по обновленному закону о РАН, по которому академия получила новые полномочия. Она осуществляет научно-методическое руководство всеми фундаментальными исследованиями в стране, то есть контролирует работу не только научных институтов, но и вузов и всех других организаций, где проводятся фундаментальные работы. Еще важнейшая функция РАН - экспертиза планов работы, тематик, программ развития, результатов, оценка деятельности всех, кто проводит фундаментальные исследования.

- С одной стороны, возможности РАН заявлены большие, но на самом деле, их крайне сложно реализовать, - сказал Сергеев. - Особенно это касается научно-методического руководства. Мы предлагаем повысить роль и полномочия научного руководителя института. Сегодня это директора, которые по возрасту покинули этот пост. Во многих институтах сотрудники жалуются на то, что у директоров нет времени заниматься реальным научно-методическим руководством.

Кроме того, необходимо создать академические советы, которые каждые пять лет будут оценивать институты, предлагать решения тех или иных проблем. Это позволит Академии понимать, в каком направлении движется институт, какие у него проблемы, помочь в их решении.

И конечно, президент РАН в который раз высказался о статусе РАН, которая является ФБГУ. Этот статус не позволяет академии заниматься научной деятельностью, быть учредителем новых научных организаций, серьезно препятствует выполнению других функций, которые возложены на академию. "Только РАН может смотреть вперед, формулировать новые направления исследования, но мы должны свое видение будущего выносить наверх, а сегодня такого права у нас нет, - сказал Сергеев. - Мы несколько раз обращались к руководству страны с предложением о повышении правового статуса Академии. Понимаем, что сложный вопрос, так как академия с одной стороны государственная организация, с другой - общественная, так как у нас проходят выборы. Считаем, что в законе надо предусмотреть право таких организаций на жизнь.

Давний и больной для науки вопрос - финансирование. Одна из главных задач нацпроекта "Наука" - обновление приборной базы. Но те средства, которые планируется выделить, хотя и слегка улучшат ситуацию, но не позволят даже приблизиться к показателям ведущих стран. "У нас фондовооруженность на одного сотрудника в медицине, физике, химии в десятки раз меньше, чем за рубежом, в сельскохозяйственных науках в сотни раз, - сказал Сергеев. Такая же картина и с финансированием фундаментальных исследований. Внутренние затраты на них в ведущих странах около 0,4 процента ВВП, у нас 0,17 процента. И совсем тревожная ситуация в сфере инноваций, с реализацией научных разработок, превращением их в товар. По этому показателю мы занимаем 48 место, пустив вперед Вьетнам и Таиланд.

Президент РАН сформулировал ряд предложений, которые должны в целом изменить ситуацию. "Мы хотим обратиться в Госсовет и Совет Безопасности с предложением разработать документ "Основы государств политики развития науки и технологий и формирования инновационной системы до 2035 года ", - сказал он. - Опыт показывает, что можно писать стратегии и принимать законы, но они не работают до тех пор, пока руководство страны не определит приоритеты научно-технической политики, ее основы. У нас таких основ государственной политики сегодня нет. Мы с этим столкнулись, когда вместе с Минобрнауки разрабатывали варианты нового закона о научной деятельности на 25 лет вперед. Для создания такого документа нужно видеть ориентиры, понимать, будет ли наука основной движущей силой экономики или по-прежнему в приоритете останется сырьевой комплекс. Нам сегодня мало понять, нужна ли нам фундаментальная наука? Если да, то в каком объеме? 0,17 или 0,4 процента ВВП? Словом, хотелось бы иметь четкие политические ориентиры.

Александр Сергеев считает, что необходимо принять поправку в закон и наделить РАН статусом государственной академии, внеся изменения в Гражданский кодекс. Получив при этом право разрабатывать и вносить в правительство проекты законов и правовых актов. Также необходимо разрешить РАН в статусе государственной академии выступать от имени правительства вместе с заинтересованными органами государственный власти и госкорпорациями в качестве соучредителей научных организаций.

- Для совершенствования госуправления сферой науки и техники надо создать в структуре госвласти под руководством заместителя председателя правительства надведомственный орган, отвечающий за реализацию единой госполитики развития науки и технологий и формирования национальной инноваций системы, - сказал Сергеев. - Дело в том, что сегодня Минобрнауки, академия, Минпросвещения находятся в "кусте", который курирует профиль один вице-премьер. А научно-техническую сферу курирует другой. Чтобы научные результаты перевести в инновации, в продукт, "нужна связка, поэтому целесообразно, чтобы эти вопросы в правительстве были под вниманием специальный органа. По нашему мнению, в правительстве должна быть надведомственная структура, которая займется этими вопросами Пока не сделаем, так и будем говорить, что вроде идеи есть, но они до реализации не доходят.

Кроме того, президент РАН предлагает разработать механизмы для стимулирования участия производителей в разработке отечественные новых технологий, определить долю российской высокоемкой продукции на мировом рынке, как главных показателей научно-технологичного развития страны. А также пересмотреть систему оценки научных организаций, в том числе отказаться от наукометрический данных, как главных показателей эффективности и результат научной деятельности.