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23 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 23 июня 2020 года № 138-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 23 июня 2020 г.
Опубликован 23 июня 2020 г.
Вступает в силу 23 июня 2020 г.

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 19.06.2020 № 136-р) изменение, изложив абзац второй пункта 8 в следующей редакции:

"Рекомендовать работающим гражданам Российской Федерации из числа категорий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения) до 12.07.2020 (включительно).".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.06.2020.

В.А.Орлов



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