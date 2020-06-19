Распоряжение губернатора Амурской области от 19 июня 2020 года № 136-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 13.06.2020 № 132-р) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. В связи с проведением 24.06.2020 на территории города Белогорск мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.", главе города Белогорск Мелюкову С.Ю. принять дополнительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении указанных мероприятий.";

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на проведение на территории Амурской области военного парада и артиллерийского салюта в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.".";

3) в пункте 4:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, за исключением работы аттракционов в парках (кроме аттракционов в парках, расположенных на территориях городов Благовещенск и Свободный);";

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), расположенных на территориях:

города Свободный;

города Благовещенск (за исключением бассейнов) и иных муниципальных образований Амурской области, за исключением организаций, осуществляющих деятельность на таких территориях в соответствии с требованиями к организациям физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерные залы, клубы, спортивно-досуговые организации, бассейны), приведенными в приложении № 21 к настоящему распоряжению.";

4) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, расположенным на территориях городов Белогорск, Тында, Шимановск, а также на территориях иных муниципальных образований Амурской области (за исключением городов Благовещенск, Свободный), при осуществлении своей деятельности обеспечить выполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) МР 3.1/2.1.0193-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 04.06.2020.";

5) дополнить пунктом 161 следующего содержания:

"161. Разрешить главам муниципальных образований Амурской области, на территориях которых с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 настоящего распоряжения, осуществляется деятельность организаций общественного питания и организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), во взаимодействии с органами Роспотребнадзора и исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки принимать дополнительные меры по определению порядка и режима работы соответствующих организаций (независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности).

Главам муниципальных образований Амурской области о принимаемых в соответствии с настоящим пунктом дополнительных мерах информировать на очередном заседании оперативного штаба Амурской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), созданного распоряжением губернатора Амурской области от 23.03.2020 № 35-р.";

6) пункт 3 приложения № 21 изложить в следующей редакции:

"3) выполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 04.06.2020.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта "б" подпункта 3 пункта 1, вступающего в силу с 25.06.2020.

В.А.Орлов







