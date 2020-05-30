Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г."

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю:

1. Провести 24 июня 2020 г.:

а) в 10 часов по местному времени в г. Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы;

б) в 22 часа по местному времени в г. Москве, в других городах Российской Федерации артиллерийский салют.

2. Министерству обороны Российской Федерации:

а) совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта;

б) обеспечить подготовку и проведение военных парадов и артиллерийского салюта.

3. Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин