День парада 24 июня объявлен выходным

"В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: провести 24 июня 2020 года в 10 часов по местному времени в г. Москве, на Красной площади, в других городах РФ военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы", - говорится в указе.

Проведение парада в этот день очень символично: 24 июня 1945 года по Красной площади прошел легендарный парад победителей. Напомним, что военный парад в этом, юбилейном, году должен был быть, как обычно, 9 мая, но из-за пандемии коронавируса был перенесен, и состоялись только воздушные парады.

В 22 часа будет артиллерийский салют в Москве и в других городах. Минобороны поручено совместно с руководством регионов определить места проведения парадов и салюта, а также обеспечить их подготовку и проведение.

Как сообщили в Кремле, приглашены лидеры стран СНГ. Из-за слишком коротких сроков подготовки возможность визита глав тех или иных других иностранных государств будет прорабатываться отдельно с каждой страной. Уже известно, что приглашения приняли президенты Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Киргизии, Молдавии. Лидера Украины Владимира Зеленского приглашать не стали. О своем намерении приехать в Москву заявил сербский президент Александр Вучич. Возможен визит и главы Палестины Махмуда Аббаса, если будет переподтверждено приглашение.

Владимир Путин и зарубежные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны на Красной площади, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". "Безусловно, будут президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить", - сказал он. Впрочем, Песков выразил надежду, что как раз ко времени парада от режима ограничений "практически ничего не останется".

День выбран символичный: 24 июня 1945 года по Красной площади прошел легендарный парад победителей

В субботу президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и предложил обсудить вопросы внутренней безопасности и международной повестки. "Надо окончательно определить нашу позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать", - констатировал Владимир Путин.

"Во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции", - заметил глава государства. Прежде всего это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли. Но в некоторых государствах, которые сняли в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится вновь возвращаться к мерам по борьбе с коронавирусом. "Это происходит как раз на наших глазах", - сказал президент.

Поэтому нужно вместе со специалистами, медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению, считает Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что вывезены еще не все желающие вернуться на родину граждане, которые застряли за границей в связи с ограничениями с пандемией, и спросил главу МИДа, сколько их. В подтвержденных списках, выверенных со всех сторон, 25 159 человек. "Запланировано около десяти рейсов на ближайшие несколько дней", - ответил Сергей Лавров, добавив, что каждый раз решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки в России. По его словам, уже вывезено более 240 тысяч граждан.

На прошлой неделе правительство выделило МИДу еще 600 млн рублей на помощь российским гражданам, ожидающим возможности вернуться из-за рубежа.