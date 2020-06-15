Распоряжение губернатора Амурской области от 13 июня 2020 года № 132-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 05.06.2020 № 118-р) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить на территории Амурской области до 30.06.2020 (включительно) деятельность:";

2) Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Приостановить до 30.06.2020 (включительно) новые бронирования и заселения гостиницам и другим объектам временного размещения граждан (за исключением таких объектов, используемых на данных территориях по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в качестве обсерваторов), расположенным на территориях:

1) города Благовещенск, города Свободный;

2) города Белогорск, города Тында, города Шимановск, за исключением размещения лиц, прибывших на территории соответствующих муниципальных образований в служебные командировки (при предъявлении письменного решения работодателя о направлении в служебную командировку).

Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, расположенным на территориях города Белогорск, города Тында, города Шимановск, а также на территориях иных муниципальных образований Амурской области (за исключением города Благовещенска, города Свободный) при осуществлении своей деятельности обеспечить выполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) МР 3.1/2.1.0187-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 26.05.2020.

Санаторно-курортным организациям (санаториям), санаторнооздоровительным детским лагерям круглогодичного действия, расположенным на территории Амурской области, приостановить до 1 июля 2020 года (включительно) новые бронирования и заселения.

Организациям отдыха детей и их оздоровления (всех типов), расположенным на территории Амурской области, до 1 июля 2020 года (включительно) не оказывать услуги по обеспечению летнего отдыха детей и их оздоровления.";

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Всем лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области:

1) рекомендовать воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

2) рекомендовать ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

3) в случае прибытия на территорию Амурской области из других регионов Российской Федерации при появлении любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому (по месту временного пребывания) без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии в Амурскую область из другого региона Российской Федерации;

4) с 24.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запретить вход и нахождение в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).";

4) в абзаце первом пункта 9 слова "подпункте 3 пункта 7," исключить;

5) в подпункте 2 пункта 10 слова "подпункте 3 пункта 7," исключить;

6) подпункт 8 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"8) помещение в обсерватор и медицинское наблюдение за работниками, привлекаемыми вахтовым методом и на сезонные работы из других регионов Российской Федерации, в течение 14 календарных дней со дня такого прибытия. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья у таких работников незамедлительно обращаться за оказанием им медицинской помощи по месту пребывания без посещения медицинских организаций.";

7) в пункте 13 слова "подпункте 3 пункта 7," исключить.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 14.06.2020.

В.А.Орлов







