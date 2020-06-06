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6 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 5 июня 2020 года № 118-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 02.06.2020 № 114-р) следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 21 изложить в следующей редакции:

"10) управлению государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области (Ковтун Е.А.) организовать на территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области взаимодействие с МО МВД России "Свободненский", ОГИБДД МО МВД России "Свободненский", Белогорским ЛО МВД России на транспорте, Управлением Росгвардии по Амурской области, министерством здравоохранения Амурской области, управлением ветеринарии Амурской области, администрациями г. Свободный, Свободненского района Амурской области по вопросам организации круглосуточной работы КИИ (обеспечения термометрии, постов дезинфекции) и реализации предусмотренных ограничительных мероприятий;";

2) в абзаце первом пункта 22 слова "по 09.06.2020" заменить словами "по 05.06.2020".

В.А.Орлов



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