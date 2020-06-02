Распоряжение губернатора Амурской области от 2 июня 2020 года № 114-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 29.05.2020 № 113-р) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить на территории Амурской области до 14.06.2020 (включительно) деятельность:

1) ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

2) компьютерных клубов, залов;

3) организаций общественного питания, расположенных на территориях:

города Благовещенск, города Свободный, города Шимановск, города Тында, Благовещенского района, за исключением организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции;

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;

4) организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), расположенных на территориях:

города Благовещенск, города Свободный, Благовещенского района;

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерные залы, клубы, спортивно-досуговые организации, бассейны), приведенными в приложении № 21 к настоящему распоряжению.";

2) дополнить пунктами 111, 112 следующего содержания:

"111. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям (работодателям), привлекающим работников к осуществлению трудовых функций вахтовым методом (далее - работодатели), обеспечить:

1) направление в оперативный штаб по координации и контролю за соблюдением порядка допуска работников к вахтовому методу работы на территории Амурской области в условиях рисков распространения COVID-2019, созданный распоряжением губернатора Амурской области от 05.05.2020 № 94-р "Об отдельных вопросах осуществления работы вахтовым методом" (далее - оперативный штаб), на согласование в электронном виде посредством портала "Пропуск. Амурская область" (https://rp.amurobl.ru) или по адресу электронной почты kikotda@amurobl.ru уведомлений о планируемом прибытии на территорию Амурской области работников для осуществления трудовых функций вахтовым методом по форме согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению (далее - уведомление) не позднее чем за 10 календарных дней до дня такого прибытия;

2) осуществление на территории Амурской области мероприятий, связанных с привлечением работников к осуществлению трудовых функций вахтовым методом, после согласования уведомления оперативным штабом;

3) выполнение условий и требований об организации трудовой функции вахтовым методом, предусмотренных уведомлением и протоколом оперативного штаба, указанным в подпункте 2 пункта 112 настоящего распоряжения.

112. Оперативному штабу в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления обеспечить:

1) регистрацию и рассмотрение уведомления заинтересованными государственными органами на предмет выявления угроз распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и необходимости принятия дополнительных мер по предотвращению распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) согласование протоколом оперативного штаба уведомления (в том числе с требованием о принятии дополнительных мер по предотвращению распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и направление копии протокола работодателю.";

3) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

4) дополнить приложением № 21 согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

5) дополнить приложением № 3 согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. В случае если на день вступления в силу подпунктов 2, 5 пункта 1 настоящего распоряжения срок до даты планируемого прибытия работников для осуществления трудовой функции вахтовым методом на территории Амурской области составляет менее 10 календарных дней, уведомление в соответствии с абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 настоящего распоряжения направляется работодателями на согласование в оперативный штаб в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу подпунктов 2, 5 пункта 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 03.06.2020, за исключением подпунктов 2, 5 пункта 1, пункта 2, вступающих в силу с 05.06.2020.

В.А.Орлов





Приложение № 1 к распоряжению губернатора Амурской области от 2 июня 2020 года № 144-р

Требования к организациям общественного питания, деятельность которых на территории Амурской области не приостановлена

1. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 21.00 (в иное время только на вынос).

2. Запрет на работу детских комнат, танцевальной площадки, караоке, употребление кальянов.

3. Недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративов и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале.

4. Начиная с четырехместного стола заполняемость не более 50% посадочных мест за столом (в отношении организаций, расположенных на территориях городских округов).

5. Выполнение Рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.3.6.0190-20, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 30.05.2020.





Приложение № 2 к распоряжению губернатора Амурской области от 2 июня 2020 года № 144-р

Требования к организациям физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерные залы, клубы, спортивно-досуговые организации, бассейны), деятельность которых на территории Амурской области не приостановлена

1. Разрешение индивидуальных (парных) тренировок и групповых тренировок до 10 человек.

2. Проведение дополнительной обработки дезинфицирующими средствами контактных поверхностей тренажеров, спортивного инвентаря после их использования (или перед их использованием) каждым посетителем.

3. Выполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) МР 3.1/2.1.0183-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 22.05.2020.





Приложение № 3 к распоряжению губернатора Амурской области от 2 июня 2020 года № 144-р

Уведомление об организации работы вахтовым методом (представляется не позднее 10 дней от планируемой даты заезда)

Смотрите приложение к настоящему распоряжению.







