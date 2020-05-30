Распоряжение губернатора Амурской области от 29 мая 2020 года № 113-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 22.05.2020 № 107-р) следующие изменения:

1) в подпункте "б" подпункта 7 пункта 21 слова "в приложении" заменить словами "в приложении № 1";

2) в пункте 22:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"22. Ввести с 18.05.2020 по 09.06.2020 в отношении территории сел Случайное, Петруши, железнодорожных станций Петруши, Берея Шимановского района и городского округа Амурской области город Шимановск (далее - г. Шимановск) следующий комплекс ограничительных мероприятий:";

б) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) въезд (выезд) на территорию сел Случайное, Петруши, железнодорожных станций Петруши, Берея Шимановского- района и г. Шимановск, за исключением граждан, прибывающих железнодорожным транспортом по билетам, приобретенным до 18.05.2020, осуществляется по автомобильным дорогам через КПП с соблюдением санитарных мер (прохождение термометрии, проезд автомобиля через пост дезинфекции) в следующем порядке:";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить на территории Амурской области до 14.06.2020 (включительно) деятельность:

1) ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

2) фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов;

3) компьютерных клубов, залов;

4) организаций общественного питания, расположенных на территориях:

городских округов Амурской области город Благовещенск, город Свободный, город Шимановск, город Зея, город Тында, Благовещенского района, за исключением организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции;

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, деятельность которых на территории Амурской области не приостановлена, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению.";

4) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, расположенным на территориях городских округов Амурской области город Благовещенск, город Свободный, город Белогорск, город Тында, город Шимановск, приостановить до 14.06.2020 (включительно) новые бронирования и заселения.";

5) нумерационный заголовок приложения изложить в следующей редакции:

"приложение № 1 к распоряжению губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"; С

6) дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.06.2020.

В.А.Орлов





Приложение к распоряжению губернатора Амурской области от от 29 мая 2020 года № 113-р

Требования к организациям общественного питания, деятельность которых на территории Амурской области не приостановлена

1. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7-00 до 21-00 (в иное время только на вынос).

2. Запрет на работу по системе "шведский стол", детских комнат, танцевальной площадки, караоке, употребление кальянов.

3. Недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративов и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале.

4. Наличие расстояния между столовыми группами не менее 1,5 метра.

5. Начиная с четырехместного стола заполняемость не более 50 % посадочных мест за столом (в отношений, организаций, расположенных на территориях городских округов).

6. Наличие дезинфицирующих средств и одноразовых средств защиты рук, перчаток на каждом столе.

7. Сбор отходов производства и мусора в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 1 раза в смену.

8. Функционирование системы вентиляции и кондиционирования предприятия только в режиме приточно-вытяжной системы, исключение замкнутой системы циркуляции воздуха в помещении.

9. Осуществление деятельности работниками только с применением одноразовых масок, перчаток, средств дезинфекции и соблюдением графика их замены.

10. Нахождение посетителей предприятий без маски только во время приема пищи и во время нахождения на месте приема пищи.

11. Частота влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств не реже 1 раза в 2 часа, запрет сухой уборки.

12. Нахождение перед входами в предприятие либо в тамбурах входов резиновых ковриков или ковриков из пористого материала, смоченных дезинфицирующими средствами; очистка самих приспособлений по мере необходимости, но не реже 3 раз в день.

13. Проветривание помещения каждые 2 часа.

14. Обработка посуды и столовых приборов после помывки дополнительно дезинфекционными составами перед выносом на производственные участки или на место приема пищи.

15. Закрепление каждого подноса только за конкретным столом, местом приемом пищи, обработка дезинфицирующими средствами после каждого контакта с грязной посудой.

16. Дополнительная обработка дезинфицирующими средствами мест приема пищи, столов после каждого использования до прихода новых посетителей.

17. Обработка дезинфицирующими средствами всей печатной продукции, в том числе меню, после каждого пользования ими посетителями или использование одноразовых комплектов меню с последующей утилизацией.

18. Оснащение устройствами, предохраняющими соседние столы от прямой капельной инфекции (экраны из различных материалов), мест приема пищи.







