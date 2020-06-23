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Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

Новости
    23.06.2020, 12:44
Текст:   Олег Усков

Расставание звезд Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта, с осени 2016-го непрерывно будоражившее неравнодушную общественность, нет-нет да и всколыхнет ее вновь.

Фото: Комсомольская правда/ PhotoXPress.ru
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Напомним, после довольно изнурительных "разборок", актеры наконец-то официально развелись в апреле прошлого года. Оставив шлейф тайн и загадок.

За годы дело обросло мифологией, вагоном сплетен, слухов, интриг, предположений, домыслов. При этом нужно заметить, что практически ни одна из таких сплетен не нашла официального подтверждения. Разве что Питт признался, что, да, имел проблемы со спиртным.

Главной причиной развода называлось именно это - по словам Джоли, в какой-то момент ее супруг стал злоупотреблять, терять над собой контроль и перешел в разряд опасных отцов. Последней же каплей стал инцидент на борту частного самолета, когда лауреат "Оскара" был уже готов поднять руку на старшего приемного сына пары.

Что Джоли на днях вновь по сути подтвердила. 45-летняя актриса дала большое интервью изданию Vogue, в котором заметила: рассталась она с Питтом исключительно "во благо семьи". И считает, что решение это совершенно правильное. Поскольку дети, их душевное здоровье - для нее на первом месте.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Энджи коротко вспоминает, что скандальный развод немедленно вызвал волну лжи в СМИ, но, к счастью, это не оказало никакого влияния на их внутрисемейные отношения - ее и отпрысков. Тем более что дети знали, как все обстоит на самом деле. Ведь они - "шестеро очень сильных и отважных молодых людей", - заключила актриса.

Ранее сообщалось, что дочь-подросток Питта и Джоли Шайло готовится к смене пола и с разрешения родителей с двенадцати лет принимает гормоны.

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